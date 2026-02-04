  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +9
Пловдив: +2 / +7
Варна: +5 / +7
Сандански: +8 / +11
Русе: +2 / +8
Добрич: +4 / +7
Видин: +0 / +2
Плевен: -2 / +2
Велико Търново: +0 / +7
Смолян: +1 / +5
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +3 / +6

ДАНС получилила преди 2 г. сигнал за случващото се в хижата до Петрохан

  • Сподели в:
  • Viber
ДАНС получилила преди 2 г. сигнал за случващото се в хижата до Петрохан
A A+ A++ A

Преди две години Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая "Петрохан". Това заяви председателят на ДАНС Деньо Денев в Батановци, община Перник.

Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и за дейност като на секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи, каза Денев.

Преди дни три тела бяха открити в хижа в близост до прохода Петрохан. Хижата е била опожарена.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза за случая вчера директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той уточни, че се чакат аутопсии и експертизи. Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, каза той. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи още Васков.



#ДАНС #тройно убийство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?