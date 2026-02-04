ДАНС получилила преди 2 г. сигнал за случващото се в хижата до Петрохан

Преди две години Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая "Петрохан". Това заяви председателят на ДАНС Деньо Денев в Батановци, община Перник.

Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и за дейност като на секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи, каза Денев.

Преди дни три тела бяха открити в хижа в близост до прохода Петрохан. Хижата е била опожарена.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза за случая вчера директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той уточни, че се чакат аутопсии и експертизи. Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, каза той. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи още Васков.







