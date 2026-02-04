Световна премиера в Хамбург осмива Доналд Тръмп

В Хамбургската държавна опера се състоя световната премиера на "Monster’s Paradise" от Олга Нойвирт и Елфриде Йелинек – опера, в която е представен алчен, ненаситен президент-крал, осмиващ американския президент Доналд Тръмп, съобщава Асошиейтед прес. Художественият директор на операта Тобиас Крацер заяви, че метафората в произведението все повече се доближава до реалността и изрази надежда, че творбата няма да остарее още в деня на премиерата си.

Елфриде Йелинек, носителка на Нобеловата награда за литература за 2004 година, и композиторката Олга Нойвирт работят заедно за първи път от две десетилетия, създавайки немскоезично либрето. Нойвирт е първата жена композитор с произведение, представено на сцената на Виенската държавна опера.

Операта започва с LED надпис в стил Лас Вегас, а хористи, облечени като зомбита, се движат из фоайетата преди спектакъла и по време на антракта, заедно с принцеси в стил "Дисни" и танцуващи хотдогове. Вдъхновение за произведението е пиесата "Юбю Роа" от Алфред Жари от 1896 година – скандална сатира, чиято премиера в Париж е прекъсната след една-единствена постановка заради реакцията на публиката.

Централният образ – президент-крал – се появява в позлатен Овален кабинет с хладилник, пълен с кока-кола, с червен бутон, който изстрелва посетителите като в телевизионно шоу. Персонажите Мики и Тъки, негови адютанти, са моделирани по образите на Илон Мъск и Марк Зукърбърг, а двойката вампири Вампи и Бампи функционира като авторски аватари в рамките на пет сцени.

В произведението участва и чудовището Горгонзила, родено от ядрен инцидент, което в крайна сметка поглъща президент-краля, но самото то се превръща в авторитарна фигура. Финалът показва вампирите, носещи се по река Елба върху платформа, докато свирят Шуберт на пиано и изразяват тревога, че Земята може да бъде унищожена от своите лидери.



