Васил Терзиев за случая „Петрохан“: Познавах лично убитите мъже

Кметът на София Васил Терзиев излезе с публична позиция във Facebook по повод случая „Петрохан“ и убийството на трима мъже, които, по думите му, лично ги познавал. Терзиев категорично отхвърли появилите се в публичното пространство твърдения, че загиналите са били част от секти или незаконни мрежи.

„Познавах ги. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите“, написа столичният кмет, като подчерта, че преживява случилото се и е дълбоко възмутен от начина, по който за кратко време е била „сглобена“ алтернативна версия за трагедията.

Васил Терзиев призова разследващите органи, ако съществува каквато и да е информация в подкрепа на обвиненията, тя да бъде представена с факти. В противен случай, по думите му, става въпрос за клевета, насочена към хора, които вече не могат да се защитят.

„Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, пише още столичният кмет.







