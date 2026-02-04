  • Instagram
АПИ получи близо 26 млн. евро за капиталови разходи

БГНЕС - архив
По решение на Министерския съвет 25 564 594,06 евро се осигуряват по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г.

Средствата са за извършване на капиталови разходи по изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“ проекти.

Така се предоставя възможност за заплащане на изпълнени дейности за обекти, които са стратегически и от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки.

Средствата са за сметка на верифицирани и възстановени разходи по Програма „Транспортна свързаност” 2021-2027 г. След приемането и влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. за тях ще бъдат извършени промени по бюджета на МРРБ по реда на Закона за публичните финанси.



