Синдикатът на административните служители: Стачка!

"Напрежението вече наистина е огромно. На дневен ред не стои въпросът дали да протестираме, а кога. Все по-често се говори за ефективна стачка и реално спиране на работа", заяви председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова пред БНР. По думите ѝ инфлацията отдавна е изяла повишението на възнагражденията с 5%.

"Очакваме да бъдат изплатени към бюджетните заплати в края на февруари. През януари течеше т.нар. годишно оценяване на държавната администрация, което е абсолютно безсмислено. Данните за инфлацията касаят изминал период, а всички, работещи в държавната и общинската администрация, ще трябва да покриват своите сметки и разходи през настоящата година. Това увеличение няма по никакъв начин да запази покупателната способност на хората", посочи Атанасова, цитирана от news.bg.

Тя каза още, че в последните седмици има доста напуснали служители от различни институции, като например Агенцията за социално подпомагане (АСП), Националния статистическия институт (НСИ), и националния осигурителен институт (НОИ), които са сред ключовите администрации в държавата. "Там работата е много, заплащането е твърде ниско. Този процес сега ще се засили", предупреди Кремена Атанасова.

Тя също заяви, че няма с кого синдикалистите да водят социален диалог. "Ако започнем преговори, то след месец властта се променя. Насрочват се нови избори и пак сме в изходна позиция", добави тя.

Председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" заяви, че не са водени разговори с колегите от КНСБ за стиковане на бъдещите действия, но със сигурност предстоят такива.

"Нямаме никакво намерение да чакаме когото и да било - служебен кабинет или нов редовен, считаме, че веднага може да се намери решение за секторите, които са в най-затруднено положение - постановление на Министерския съвет да се отпуснат допълнителни средства за увеличение", каза Атанасова. Според нея необходимите средства могат да се вземат от буферите в бюджета, какъвто по думите ѝ е капиталовата програма. "Говорим за няколко десетки милиона, които могат да се намерят без никакъв проблем", обясни тя.

Кремена Атанасова категорична, че в никакъв случай държавната администрация не е раздута. "На средноевропейските нива е. Нямаме против да разгледаме целия държавен апарат и да видим дали има нужда от преструктуриране. В никакъв случай съкращения не могат да бъдат направени, без да се направи преглед на администрацията. Но да се казва, че трябва да съкратим 20, 30, 40% и да се артикулират откровени лъжи от типа на това, че администрацията е 600 хиляди е абсолютно недопустимо", подчерта тя.

Синдикалистът смята, че основният проблем в държавната администрация е, че финансовият ресурс не се разпределя справедливо. "Искаме 20% увеличение на фондовете. Разпределението трябва да се случи по механизъм, който да е съгласуван и одобрен от представителите на работниците и служителите - синдикалните организации, за да може поне частично да изгладим дисбалансите", заяви Атанасова.









