Кабинетът в оставка предостави дерогация на АЕЦ "Козлодуй"

Кабинетът в оставка предостави дерогация на АЕЦ "Козлодуй"
Кабинетът в оставка предостави дерогация на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. С това се дава разрешение на централата да сключи договор за внос на продукти от желязо и стомана от Русия.

От пресцентъра на МС подчертават, че голяма част от системите и оборудването в АЕЦ "Козлодуй" са с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на централата, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.

АЕЦ „Козлодуй“ ключова за енергийната система и за енергийната сигурност на страната. Централата осигурява повече от 1/3 от националното годишно производство на електроенергия, посочват още от Министерски съвет.


Енергетика

