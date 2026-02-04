Кабинетът в оставка предостави дерогация на АЕЦ "Козлодуй"
Кабинетът в оставка предостави дерогация на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. С това се дава разрешение на централата да сключи договор за внос на продукти от желязо и стомана от Русия.
От пресцентъра на МС подчертават, че голяма част от системите и оборудването в АЕЦ "Козлодуй" са с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на централата, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.
АЕЦ „Козлодуй“ ключова за енергийната система и за енергийната сигурност на страната. Централата осигурява повече от 1/3 от националното годишно производство на електроенергия, посочват още от Министерски съвет.
Още по темата:
- » АПИ получи близо 26 млн. евро за капиталови разходи
- » Циркът в бюджетната комисия се излъчва на площада пред МС
- » МС пак предложи Деньо Денев за шеф на ДАНС, но вече на парламента
Коментирай
Най-четено от Енергетика
България спечели международно дело за 1 млрд. евро, заведено от „ЧЕЗ“10:00 31.01.2026 | Енергетика
Експерти предлагат седем различни тарифи за електроенергията у нас12:15 02.02.2026 | Енергетика
Последно от Енергетика