"По-фрапиращи обстоятелства, отколкото в Туин Пийкс": Сарафов за случая Петрохан

По случая "Петрохан” има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала "Туин Пийкс”. Това заяви пред журналисти и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Той каза, че е шокиран от въпросната неправителствена организация, която се е опитвала да изземе дейността на държавните институции, да провежда своя политика и свои действия.

"Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде проверена, включително по отношение на децата, които са ходели там на лагери, които са оставяни там от своите родители. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействия. Има саботиране на разследването от родителите на децата”, заяви Сарафов.

Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, Сарафов каза: "Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един "Туин Пийкс”.

Сарафов потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. "Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е есемес на майка си, от който може да се направи извод, че той възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е работа, която предстои”, каза Сарафов.

Изготвят се експертизи, има много неизвестни, има много работа, която трябва да свършим, допълни той.

Директорът на ДАНС Деньо Денев отхвърли твърденията, че служители на ДАНС са пристигнали в хижата в понеделник. Това е импровизация на хората от селото, които не са различили служителите, смята Сарафов.

Денев даде подробности за проверката, правена преди 2 години. Тя е започнала след сигнал от гражданин.

"Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа, и за неща като секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза Денев.

Запитан дали е нормално паравоенна организация да пази хижата, Сарафов каза, че не е. Бившият министър Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил с тази организация такъв договор, каза Сарафов.