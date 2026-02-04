„Да продължим напред“: Тръмп омаловажи разкритията около Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американците да отклонят вниманието си от скандала около Джефри Епстийн, въпреки че последиците от него продължават да се усещат и на международно ниво. Скандалът доведе до оставката на бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън от Камарата на лордовете, след обвинения, че по време на работата си в правителството е споделял чувствителна пазарна информация с Епстийн.

В Съединените щати публикуването на милиони документи, свързани с Епстийн, поддържа фокуса върху редица влиятелни личности. Бившият президент Бил Клинтън и жена му Хилари Клинтън се очаква да дадат показания пред Конгреса по-късно този месец. Тръмп подчерта, че в разкритите материали няма нова уличаваща информация за него, като определи споменаванията на името си като част от заговор срещу него, в който са замесени Епстийн и други.

Говорейки в Белия дом, Тръмп заяви, че обществото трябва да се съсредоточи върху по-належащи въпроси, като здравеопазването, вместо върху разкритията около Епстийн. Той представи темата като политически изкривена, твърдейки, че това „не е републикански, а демократически проблем“, и се опита да насочи вниманието към семейство Клинтън. В същото време отбеляза, че в документите се споменават и негови съюзници, сред които министърът на търговията Хауърд Лътник и милиардерът Илон Мъск.