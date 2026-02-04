POLITICO: „Стоманеният таралеж“ - Украинският план за възпиране на Русия след войната

Украйна се подготвя за бъдеще, в което не може напълно да разчита на външни гаранции за сигурност, дори ако в даден момент бъде постигнато мирно споразумение с Русия. Стратегическото мислене в Киев все повече се основава на убеждението, че страната трябва сама да е способна да възпира Москва. Този подход беше обобщен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която описа Украйна като бъдещ „стоманен таралеж“, твърде рисков за повторна атака.

Украински официални представители и експерти по сигурността посочват, че войната коренно е променила разбирането на Киев за гаранциите за сигурност. Вместо да разчита основно на обещания от съюзници, акцентът вече е върху поддържането на силна национална армия и устойчива вътрешна отбранителна индустрия. Според Алена Гетманчук, ръководител на мисията на Украйна към НАТО, в основата на всяка бъдеща рамка за сигурност трябва да стоят въоръжените сили на страната и способността ѝ да произвежда оръжия самостоятелно.

За да постигне това, Украйна е изправена пред дълъг списък от предизвикателства. Те включват изграждане на устойчив отбранителен сектор, реформа в обществените поръчки, промяна на системата за набиране на личен състав, разширяване на възможностите за дронове и ракети, както и снабдяване на армията със съвременни танкове, артилерия и самолети. Киев е заявил амбиция да придобие до 150 изтребителя Gripen шведско производство. Всичко това би изисквало милиарди долари продължаваща подкрепа, за да се изгради сила, достатъчно мощна да обезкуражи ново руско настъпление.

Представители на индустрията подчертават, че дългосрочната устойчивост е по-важна от отделните оръжейни системи. Игор Федирко, ръководител на Украинския съвет на отбранителната индустрия, твърди, че ключовият въпрос е дали фабриките могат да функционират надеждно под натиск и да поддържат стабилно производство във времето. Без предвидимо финансиране и дългосрочни договори дори най-модерните производствени линии не могат да бъдат устойчиви.

Въпросът за гаранциите за сигурност стана още по-належащ, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изключи предпочитания от Украйна вариант за членство в НАТО. Макар генералният секретар на алианса Марк Рюте да подчерта, че страната се нуждае от силни гаранции наред със способна армия, членството остава извън дневния ред. В резултат Киев може да се наложи да разчита на двустранни или временни споразумения, към които много украинци гледат със скептицизъм заради миналия опит.

Този скептицизъм има исторически корени. Украйна помни уверенията, получени от Съединените щати и Великобритания през 1994 г., когато се отказа от ядрените си оръжия, но тези обещания не успяха да предотвратят по-късната руска агресия. Макар някои европейски държави да обсъждат разполагането на войски, самолети и военноморски сили в подкрепа на Украйна след евентуално споразумение, Русия вече даде знак, че ще се противопостави на подобни договорености.

Съществуват и опасения относно надеждността на бъдещите ангажименти на САЩ. Анализатори посочват непредсказуемата външна политика на Тръмп, включително поставянето под въпрос на стойността на НАТО и по-топлия му тон към Владимир Путин. Някои смятат, че е малко вероятно Вашингтон да се изправи военно срещу Русия или да наложи тежки санкции при нарушаване на евентуално примирие.

На този фон украинските власти все по-често говорят за самостоятелност. По думите на Гетманчук, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-силно става убеждението, че Украйна трябва преди всичко да разчита на собствената си сила. Тази позиция отразява както разочарованието от предишни гаранции, така и нарастващото доверие в способността на страната да се защитава.

Централен елемент на възпирането е човешкият ресурс. Украйна настоява в преговорите, че трябва да запази армия от около 800 000 войници. В същото време войната разкри сериозни проблеми. Милиони мъже във възраст за мобилизация са избегнали повиквателните си, а стотици хиляди войници са напуснали самоволно частите си. Ако бойните действия спрат, много от служащите ще търсят демобилизация, което ще направи поддържането на голяма мирновременна армия още по-трудно.

Запазването на такава численост би изисквало мащабни реформи. Военни анализатори посочват, че Украйна трябва да подобри обучението, да модернизира командните структури и да гарантира адекватно заплащане на войниците. Министърът на отбраната Михайло Федоров е обещал широка дигитализация и реформи за ограничаване на корупцията и подобряване на управлението. Други, включително командири от елитни части, подчертават нуждата от по-добро образование на офицерите и сержантите за укрепване на дисциплината и морала.

Технологиите са друг ключов фактор. Украински официални лица изчисляват, че Русия губи десетки хиляди войници месечно, основно заради удари с дронове. Киев бързо разшири сектора си за безпилотни системи, както и електронната война, ракетите и системите за прехващане. Само през 2025 г. министерството на отбраната е сключило договори за милиони FPV дронове и рязко е увеличило разходите за безпилотни технологии.

Производството обаче остава проблем. Макар обемите на дронове и боеприпаси вече да са значителни, поддържането на постоянно качество и непрекъснато производство е сериозно предизвикателство. Украйна развива и способности за далечни удари, включително крилати и балистични ракети, част от които в сътрудничество с Обединеното кралство, за да държи под заплаха руската инфраструктура и военни цели.

Въпреки значителния индустриален капацитет, финансирането остава ограничено. Украинските компании са могли да произведат много повече техника през изминалата година, отколкото държавата е могла да си позволи да поръча. Голяма част от този капацитет остава неизползван заради ограничени бюджети и липсата на дългосрочни гаранции.

Киев се надява, че по-тясната интеграция с европейските отбранителни инициативи ще помогне. Кредитни програми на ЕС и планирана финансова помощ могат да насочат десетки милиарди евро към отбранителното производство. В същото време Украйна разглежда споразуменията за сигурност със западни държави и евентуалното разполагане на многонационални сили като допълнение, а не като заместител на собствената си военна мощ.

За президента Володимир Зеленски поуката от войната е ясна. С оглед на географията и историята си Украйна трябва да бъде способна да се защитава ефективно във всеки момент. Само чрез изграждането на мощна и самоподдържаща се отбранителна система, твърдят украинските лидери, страната може да гарантира своята независимост и да предотврати нов опит на Русия за агресия.