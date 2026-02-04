Скандал в САЩ: Защитата на жертвите на Епстийн се провали при публикуването на файловете

Министерството на правосъдието на САЩ бързо премахна хиляди файлове, свързани с Джефри Епстийн, малко след като в петък бяха публикувани три милиона нови документа, след като някои от жертвите подадоха незабавни оплаквания за излагане на чувствителна информация. Адвокатите, представляващи жертвите на Епстийн, заявиха, че публикуваните записи включват имена и други идентифициращи данни на десетки жени, които са го обвинявали в сексуално насилие, трафик на хора и други престъпления.

В писмо до двама федерални съдии, адвокатите Британи Хендерсън и Брад Едуардс описаха разкриването като „може би най-грубото нарушение на неприкосновеността на жертвите в един ден в историята на САЩ“. Те посочиха, че няма оправдание за многократните пропуски, отбелязвайки, че мандатът на Министерството на правосъдието за изтриване на имената на жертвите преди публикуване е ясен и е трябвало да се спазва стриктно.

Въпреки уверенията на главния прокурор на САЩ Пам Бонди и федералния прокурор Джей Клейтън, че защитата на личната информация на жертвите е приоритет, сред публикуваните материали имаше голи изображения на млади жени, някои вероятно непълнолетни, както и лични данни като имена и дати на раждане. Министерството твърди, че над 500 адвокати и рецензенти са прегледали файловете ръчно и са използвани електронни търсения за идентифициране на жертвите, но тези мерки са се провалили в няколко случая. Сред премахнатите документи беше транскрипт от 2007 г. на ФБР от операцията „Leap Year“, описващ отношенията на непълнолетна жертва с Епстийн, включително сексуално насилие и подаръци, заедно с идентифициращи данни като първо име, първа буква на фамилията, дата на раждане и къде е учила.

Други документи съдържат непотвърдени и сензационни твърдения, включително свързани с бивши високопоставени личности като Доналд Тръмп и Бил Клинтън. Министерството призна, че някои обвинения са били подадени във ФБР преди изборите през 2020 г., но не са били потвърдени.

Оцелелите и техните адвокати поискаха от съдиите да премахнат личната им информация, като посочиха реалните последици от теча. Например, Джейн Доу 5 заяви, че никога преди не е излизала наяве, но след публикуването започнала да бъде тормозена. Файловете разкриха и несвързани лица, включително охранител от Манхатън и млада жена, свързана с кръга на Епстийн, чиито имейли също не бяха цензурирани.

Представител на Министерството на правосъдието призна, че около 0,1% от страниците съдържали некоригирана информация за жертви, което означава, че над 3 000 страници са трябвало да бъдат свалени от интернет. Работи се по правилното изтриване на чувствителни данни и повторното публикуване на материалите, въпреки че критици определиха грешките като неприемливи. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм нарече тези пропуски „некадърни цензури“ и постави въпрос какво може да крие министерството. Оцелелите колективно осъдиха разкриването на самоличността си, като подчертаха, че никога не трябва да бъдат публично подлагани на преценка, докато сътрудниците на Епстийн остават защитени.

Адвокатите подчертаха, че нарушенията са напълно предотвратими, като отбелязаха, че проста проверка за имена на жертвите е могла да гарантира правилното цензуриране преди публикуването. Те предупредиха, че отчетността както за извършителите на престъпленията, така и за тези, които не са защитили информацията на оцелелите, остава належащ въпрос.