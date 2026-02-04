КАЖИ разкри нов случай на тежко насилие над животни в Свищов

След сигнал на сдружение КАЖИ, при специализирана полицейска операция, на 3 февруари 2026 г., в град Свищов и близкото село Царевец бяха арестувани Детелин Аврамов и Анита Вачкова (и двамата на 53 години). Операцията е проведена от ГДБОП и ГДНП, под надзора на Районна прокуратура Велико Търново.

По данни на сдружението, в период от над 10 години, двойката е измъчвала и убивала животни по особено жесток и садистичен начин, използвайки специално изработени уреди за мъчения.

Всичко това е записвано в порнографски видеа срещу заплащане, в които докато са измъчвали беззащитните същества, са мастурбирали и уринирали върху тях. Част от видеата са с продължителност над един час. Сред жертвите на садистичната двойка са стотици пиленца, риби, морски свинчета, прасета, зайци, котки, кучета, и др.

КАЖИ разбира за жестоките престъпници няколко седмици след разкриването на случая с насилниците от Перник Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Той отново е по сигнал на сдружението и доведе до национални протести и сериозни промени в наказателния кодекс. През март миналата година организацията получава сигнал от загрижен последовател на страницата им, който е попаднал на информация за насилници, за които се знаело само че са българи.

Информацията била оскъдна, но въпреки това от КАЖИ се заели с разследването. В кадрите, извършителите на престъпленията умело прикривали идентичността си. След месеци разследване, стотици преглеждания на видеата и помощта на същия чуждестранен информатор, изпратил сигнал за двойката от Перник, те успяват да стигнат до сериозни улики и докладват случая в Главна дирекция „Национална полиция“. Сдружението е предало информация за над 100 порнографски видеа с насилие над животни и уличаващи улики.

“За съжаление след случая с насилниците на животни от Перник, научихме и разкрихме още престъпления над животни, този път от Свищов. И при двата случая имаме изключителна жестокост и детайли, които са дълбоко шокиращи и не може да споделим публично. Ако не бяхме подали сигнал за случая с Габриела и Красимир, те също още дълги години можеше да продължават престъпната си дейност. Подобни клипове са световна тенденция от години и само сериозна превенция, висока разкриваемост и наказателни последици могат да предовратят тази жестокост.

Видеата на Анита и Детелин от Свищов още веднъж доказват, че човешката жестокост може да бъде безгранична. Благодарим за сътрудничеството на служителите от ГДНП, ГДБОП, дирекция “Киберпрестъпност” и Районна прокуратура- Велико Търново. Специално благодарим също за помощта и усилията на инспектор Камен Николов от сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към отдел „Икономическа полиция“ при ГДНП.”, сподели Петя Алтимирска, председател на КАЖИ.

Ако се докаже, че садистите от Свищов са измъчвали животни след последните промени на Наказателния Кодекс от юни 2025 г., максималната присъда, която могат да получат, е 12 години затвор.

През миналата година, след разследване на други подобни престъпления, КАЖИ изпрати сигнал до Бразилската полиция, в резултат на което бяха арестувани мъж и жена - извършители на престъпленията. Този случай провокира предложения за изменения в законодателството за престъпленията срещу животни в южноамериканската страна.