  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +2 / +5
Варна: +5 / +6
Сандански: +9 / +9
Русе: +1 / +1
Добрич: +4 / +4
Видин: -1 / +0
Плевен: -2 / +0
Велико Търново: -1 / +1
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +2 / +2

Българи опитали да изнесат незаконно 8 овце от Гърция в багажник

  • Сподели в:
  • Viber
Българи опитали да изнесат незаконно 8 овце от Гърция в багажник
A A+ A++ A

Двама българи са били спрени от гръцките власти на граничния преход Промахон (срещу Кулата) на границата с България, след като се опитали да изнесат от Гърция осем овце, укрити в багажника на лекотоварен автомобил, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Животните вероятно са били закупени в района на граничната община Синдики.

Овцете били намерени натъпкани и завързани в багажното отделение на автомобила.

Общинските власти са поели временната грижа за животните и са осигурили прегледа им от ветеринарен лекар в сътрудничество с организация за защита на животните.

Освен това в Гърция са в сила редица ограничения за транспортирането на живи животни заради разпространението на шарката по дребните преживни животни.
(БТА)

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?