7-годишната Невена прочете 280 книги за 6 месеца

Повече от 280 книги за половин година прочете 7-годишната Невена Иванова от Каварна. Първокласничката е пример за подрастващите за будно и интелигентно дете на фона на масовото "зомбиране" от телефони, а интелигентността и желанитето за ограмотяване от малката имат своя генен отпечатък.

"Мамо, искам да се науча да чета". Виждаше, че вкъщи много се чете, и така се разви и нейното желание сама да започне, ние в нито един момент не сме я карали да го прави", разказва майката на Невена, Виктория Попова-Иванова, пише България Днес.

Тя е награден а от местното Народно читалище "Съгласие 1890" като най-четящото дете за 2025-а. Невена спокойно може да се нарече трето поколение "Читател на годината" след майка й и дядо й. Ако не в цялата страна, то вкъщи и в района със сигурност.

