  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +2 / +5
Варна: +5 / +6
Сандански: +9 / +9
Русе: +1 / +1
Добрич: +4 / +4
Видин: -1 / +0
Плевен: -2 / +0
Велико Търново: -1 / +1
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +2 / +2

И Гърция подготвя забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

  • Сподели в:
  • Viber
И Гърция подготвя забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.
A A+ A++ A

Гърция подготвя скорошна забрана на социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст.

Депутати от управляващата партия съобщиха пред медиите, че до дни правителството внася в парламента за обсъждане съответен закон, предава БНР.

Проучване, публикувано днес, показва, че 80% от гърците подкрепят тази мярка.

Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи. Според учителите все повече деца проявяват чувство на изолация и ниска самооценка, а има и случаи на самоубийство в резултат на кибертормоз.

Проектозаконът, който влиза за обсъждане и гласуване в парламента предвижда забрана на децата до 15 годишна възраст да използват социалните мрежи. Регистрацията им може да стане само с разрешение на родителите, които ще контролират контактите на децата.

В Гърция вече действа забраната за използване на мобилните телефони в училище, което показва положителни резултати сред учениците.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че правителството ще действа за закрила на децата срещу рисковете в социалните мрежи.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Технологии
Последно от Технологии

Всички новини от Технологии »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?