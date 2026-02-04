  • Instagram
Алгафари: Йотова ясно се разграничи от стила на Румен Радев

Консултациите при президента Илияна Йотова продължават. Тя увери, че предсрочните избори ще се случат при първата възможна дата след Великден – 19 април.

Политическата обстановка в страната навлиза в нов етап, белязан от по-умерен публичен тон, пренареждане на стратегиите и ранни сигнали за предизборна кампания. Това коментираха комуникационните експерти Нидал Алгафари и Георги Куртев пред Нова нюз.

Според Нидал Алгафари още първите действия на Илияна Йотова като държавен глава показват ясно разграничение от стила на Румен Радев.

Той определи подхода ѝ като по-умерен, диалогичен и насочен към демонстриране на уважение към всички политически сили.

По думите му тонът ѝ към основните политически играчи е видимо по-мек, включително към Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Георги Куртев е категоричен, че поведението на Йотова не може да бъде разглеждано изолирано от предстоящите президентски избори.

„Чисто комуникационно, тя е в предизборна кампания. Всичко, което прави оттук нататък, е с оглед на преизбиране“, заяви Куртев.

И двамата анализатори очертаха тежка картина за БСП. Според Алгафари изявите на социалистите по време на консултациите са били насочени повече към вътрешнопартийна аудитория, отколкото към реален политически дебат.

„Ако БСП едва успее да премине 4-процентната бариера на предстоящите избори, при следващ вот формацията може да остане извън парламента”, прогнозира Алгафари.

Според Куртев БСП има по-голяма нужда от Йотова, а не обратното, като посочи, че заявките за нейното евентуално издигане идват от партия в търсене на политическа опора.

#Нидал Алгафари

