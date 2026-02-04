Йорданов пред Йотова: Трябва да изберете служебен премиер, който не е политически оцветен

Започна срещата на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

За срещата дойдоха председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов, заместник-председателят Станислав Балабанов и секретарят на групата Павела Митова.

Нашата задача е да осигурим честни и прозрачни избори. Работим с удължен бюджет, имаме ценови шок, с който трябва да се справим, отбеляза Йотова пред „Има такъв народ“.

Цялото усилие на мен и моя екип е датата на изборите да е първата възможна след като минат консултациите и Великден, посочи Йотова.

Отговорността за бюджета е на тези, които свалиха правителството, заяви Тошко Йорданов.

Що се отнася до "домовата книга", президентът Радев имаше по-малък избор от вас, говоря за хората, които се съгласиха да станат служебни премиери. В настоящото положение има двама, които са ярко политически оцветени. Това са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

Андрей Гюров беше председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“, той е чиста политическа кандидатура, каза Йорданов. Той допълни, че Димитър Главчев е бил председател на Народното събрание от името на ГЕРБ и той също е „политически грейнал“ За да бъдат гражданите по-спокойни, може би трябва да изберете някой, който не е политически оцветен, за да имаме по-голямо спокойствие, че изборите ще бъдат по-честни, отбеляза Йорданов.

По думите му предложението на ГЕРБ-СДС, което вчера заявиха пред президента за смяна на председателя на НС, е екстравагантно безсмислено.

Депутатът Станислав Балабанов добави, че то е неуважение към настоящия председател на парламента Рая Назарян.

"Трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанциарана от ясна политическа фигура, която е била в българския парламент под една или друга форма. В противен случай няма да е полезно за българските граждани да се допуснат шарлатаните да влязат отново във власта през задния вход", смята Станислав Балабанов.

Когато се променяше Конституцията, никой от президентската институция не е питан за кръга от длъжностни лица, при положение, че все пак остава някаква дейност на президентската институция при определянето на бъдещия евентуален министър-председател в служебно правителство, отбеляза Йотова.

Що се отнася до конкретните хора, избирани да заемат тази длъжност, позволете ми тук да имам друго становище - много или малко те също са политически избирани, защото са избирани от политическо мнозинство в парламента и са предлагани от някого. Но целта на тези консултации е друга - не може да затворим държавата и трябва да изберем такъв служебен министър-председател, който да е наясно с всичко, което става и най-наложащите въпроси, които трябва да се решават. Да има максималната за тази ситуация възможност да се справи с това и тясно да работи с Народното събрание. Това е духът на тези промени. Аз не искам повече да ги коментирам, защото съм в ситуация, в която трябва да работя с Конституцията такава, каквато е тя. Но пък си мисля, че при една добра взаимност и разбиране, действително има дни, в които все още правителството в оставка работи, а и след това служебният кабинет може да бъде принуден да вземе някои решения именно от работещото Народно събрание. Всичко, разбира се, е и въпрос на добра воля, но все се надявам, че може да достигнем и до това. Прав е г-н Йорданов и аз се надявам на друго мнозинство да преосмисли тези поправки, защото това е рушене на авторитета на българските институции. Както го заявих и пред ГЕРБ, ние посягаме на авторитета на най-важния пост - председателя на Народното събрание и създаваме прецедент в абсолютно противоречие с Конституцията. Да не говори, че всички искаме да върнем доверието на българите в институциите, а някак си вървим точно по обратния път, заключи президентът.

По-рано президентът Йотова разговаря с представители на „БСП – Обединена левица“ и "ДПС–Ново начало".

Във вторник президентът Йотова се срещна с ГЕРБ – СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“ за консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател.