Предвиждат законови промени свързани с жертвите на педофилия

Темата за сексуалното насилие над деца влезе във фокуса на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев към 12:30 часа днес. По негова информация за последните две години и половина са получени близо 700 сигнала за различни посегателства срещу непълнолетни. Регистрираните престъпления са 434, като 64% от пострадалите са деца под 14-годишна възраст.

"Именно заради това се предвиждат законови промени", отбеляза Георги Георгиев, цитиран от БНТ. Основната реформа предвижда жертвите на сексуално насилие да могат да подават сигнали до своята 38-а година, вместо досегашния лимит от 26 години.

Транспортни реформи под натиск

Министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов също съобщи за две ключови реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост. Първата е въвеждането на единен електронен билет за различни видове транспорт, чиито разписания ще бъдат синхронизирани с тези на влаковете. Очаква се системата да заработи в пълен мащаб до три години.

Частни превозвачи навлизат в железниците

Министерският съвет упълномощи Гроздан Караджов да подпише договор с първата частна компания, която ще обслужва железопътния транспорт в Североизточна и Югоизточна България. Това представлява около 25% от територията на страната. В ръцете на "БДЖ" остават ключовите и печеливши направления София – Варна, София – Бургас и София – Русе.

"Ако тези две реформи не бъдат довършени, то пари по ПВУ или изобщо няма да има, или ще бъдат рязко ограничени", предупреди Гроздан Караджов. Той подчерта, че решенията са закъснели заради бездействието на предишни управления.