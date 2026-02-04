Предсрочните избори ще бъдат след Великден

Вицепрезидентът Илияна Йотова обяви, че президентският екип ще направи всичко необходимо парламентарните избори да се проведат на 19 април 2026 година – първата неделя след великденските празници. Това стана ясно по време на консултациите с представители на парламентарната група на "ДПС – Ново начало", съобщи БТА.

"Целта е да проведем честни, прозрачни и добре организирани избори," заяви Йотова. Тя подчерта, че това е най-важната задача на бъдещия служебен кабинет, който трябва да бъде назначен в условията на сериозни икономически предизвикателства.

Конституционен капан

Йотова използва срещата, за да атакува остро последните промени в Конституцията, които според нея са лишили президентската институция от реален избор при съставянето на правителството. Тя припомни, че президентът Румен Радев на два пъти е атакувал тези текстове пред Конституционния съд, но без успех.

"Днес трябва да посоча един от петимата, които са се съгласили да бъдат служебни премиери. При избора им нито президентът Радев, нито аз сме имали думата и няма как да носим отговорността," категорична беше Илияна Йотова. Тя допълни, че в момента отговорността за управлението на страната лежи изцяло върху Народното събрание.

Икономически рискове и еврозоната

Вицепрезидентът предупреди, че България навлиза в сложен период, работейки с удължителен бюджет, който не е разчетен за влизането на страната в еврозоната. Според нея служебното правителство ще трябва спешно да преодолява „ценовия шок“ и да помага на най-уязвимите групи от населението.

По време на консултациите от „ДПС – Ново начало“ изразиха позиция, че бъдещият служебен премиер трябва да притежава сериозен административен опит и да бъде политически неутрален, за да гарантира нормалното функциониране на държавните структури.