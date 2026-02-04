  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +2 / +5
Варна: +5 / +6
Сандански: +9 / +9
Русе: +1 / +1
Добрич: +4 / +4
Видин: -1 / +0
Плевен: -2 / +0
Велико Търново: -1 / +1
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +2 / +2

Внимание: Опасност от поледици и наводнения утре

  • Сподели в:
  • Viber
Внимание: Опасност от поледици и наводнения утре
A A+ A++ A

За поледици в Северозападна и Централна Северна България и опасност от нови наводнения в Южна на 5 февруари.

Най-значителни ще са валежите в крайните южни райони (най-вече Рило-Родопската област) и покрай Стара планина в областите Стара Загора и Сливен – до 30-60 л/кв.м. на места.

Опасни поледици се очакват във Видинско, Монтанско, Врачанско, Плевенско и Ловешко. Приземните температури за 00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 ч. в четвъртък, ще са предимно отрицателни и с наличната снежна покривка ще са предпоставка за замръзването на всяка капка в допир до повърхност моментално, предупреждават още от Meteo Bulgaria.

#поледици

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?