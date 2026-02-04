Последният танц на Уран в Телец: Директно движение на 4 февруари 2026

На 4 февруари 2026 година, само три дни след бурното Пълнолуние в Лъв, Уран - планетата на революциите, пробивите и внезапните промени - ще завърти посоката си и ще започне директно движение на 27°28' Телец. Това не е поредната станция на планетата-бунтар. Това е последното му директно движение в Телец преди да напусне знака завинаги на 26 април 2026 година. След осем години на разклащане на основите, преструктуриране на ценностите и радикално преосмисляне на материалния свят, Уран прави финален пас през фиксирания земен знак, завършвайки един от най-трансформиращите цикли от последните десетилетия.



От май 2018 година Уран е в Телец, носейки хаос и иновация в най-стабилната, най-земната, най-консервативната част от зодиака. Телецът е знакът на физическата реалност, материалната сигурност, традиционните ценности, природата, тялото, парите, притежанията. Той е знакът, който казва: "Нещата трябва да си останат такива, каквито са. Промяната е заплаха. Стабилността е най-важна." А Уран е планетата, която казва точно обратното: "Нищо не може да остане същото. Промяната е единствената константа. Стабилността е илюзия. Трябва да разрушим старото, за да построим новото."

Когато тези две диаметрално противоположни енергии се срещнат, резултатът е нещо средно между революция и катастрофа - или и двете наведнъж.

През последните осем години световната икономика премина през трансформация, каквато не бяхме виждали от десетилетия. Пандемията на COVID-19 (2020) разтърси основите на глобалната финансова система. Криптовалутите изживяха своя златен час, след което се срутиха. Инфлацията скочи до нива, невиждани от 40 години. Пазарът на недвижими имоти стана недостъпен за цяло поколение. Работата от дома се превърна от изключение в норма, променяйки фундаментално начина, по който хората си изкарват прехраната.

Връзката ни с природата също се промени драстично. Климатичните промени от абстрактна заплаха в бъдещето - станаха ежедневна реалност. Наводнения, пожари, суши, екстремни температури. Храната стана политически въпрос. Веганството и растителното хранене се превърнаха от маргинална практика в mainstream движение.

Ретроградният преглед: септември 2025 - февруари 2026

От 6 септември 2025 Уран е в ретроградност. Но този ретрограден период беше специален, защото започна в Близнаци - знакът, в който Уран ще прекара следващите седем години. През първите месеци на ретроградния период енергията беше в интелектуалната, комуникативната, ментална сфера на Близнаците. Но на 7 ноември 2025 ретроградният Уран се върна в Телец за последен път.

Това връщане е като връщане към незавършен бизнес. Какво сме оставили неразрешено? Кои промени сме започнали, но не сме завършили? Къде все още се държим за стари модели от страх, макар че знаем, че не работят?

Последните месеци на 2025 и началото на 2026 бяха период на вътрешен преглед. Не външна акция, а тиха реорганизация на дълбоките основи. Размисъл върху това какво сме научили от тази осемгодишна уранианска буря. Какво искаме да задържим от промените. Какво искаме да освободим.

Сега, на 4 февруари, Уран завърта посока. Спира да се движи назад и започва финалното си директно движение през Телец. От тази точка - 27°28' Телец - до излизането му от знака на 26 април на 0° Близнаци, имаме малко под три месеца. Това е финалният пас, последната възможност, затварянето на цикъла.

Ускоряване на промяната

Когато Уран стане директен, енергията се променя радикално. В астрологията се описва този момент като "ускоряване на забавената промяна". Това, което е било неразрешено, несигурно, експериментално през ретроградния период, сега става неизбежно. Трябва да вземем решения. Трябва да направим избори. Трябва да действаме.

За хората с планети или важни точки между 27° и 30° на фиксираните знаци - Телец, Лъв, Скорпион, Водолей - това ускоряване ще бъде особено осезаемо. Може да се случат внезапни събития, които ви принуждават да вземете решение, което отлагате от месеци или години. Може да се случи нещо неочаквано, което променя курса.

Уран е планетата на технологиите и дори в традиционния Телец той е донесъл иновации в материалния свят. Криптовалутите, blockchain технологията, AI в производството, автоматизацията на физическия труд, 3D принтирането, роботиката в земеделието. През февруари-април може да видим финални пробиви или колапси в тези области.

Уран директен в Телец през февруари-април е последен шанс да завършим това, което сме започнали през последните осем години. Какъв проект, започнат през 2018-2019, все още чака завършване? Каква промяна, която сте инициирали, не сте довели до край? Къде сте спрели на половината път? Сега е времето да завършите. Защото след април Уран ще бъде в Близнаци и енергията ще се премести от материалното към менталното, от стабилността към комуникацията, от притежанието към връзката. Ако има нещо, което искате да материализирате - бизнес, проект, физическа промяна, финансова цел - февруари-април е последният прозорец на уранианската магия в Телец.

Подготовка за Близнаците

Докато завършваме уранианския цикъл в Телец, вече усещаме следващата фаза. От април Уран влиза в Близнаци за седем години. Енергията се премества от стабилност към промяна. От материално към ментално. От монолог към диалог. Последните месеци на Уран в Телец са като подготовка. Стабилизираме материалната основа, за да можем да бъдем по-свободни ментално. Осигуряваме базата, за да можем да експериментираме в комуникацията. Завършваме материалните проекти, за да имаме енергия за интелектуалните приключения.

Какво можете да направите, за да използвате максимално тази енергия?

Завършете финансов проект. Ако имате незавършена финансова реорганизация - сега е моментът.

Направете материална промяна, която отлагате. Смяна на работа, преместване, голяма покупка или продажба.

Преоценете ценностите си. Запишете какво е наистина важно за вас сега, след осем години на промени.

Погрижете се за тялото. Започнете нов здравословен режим, решете хроничен проблем, направете промяна в начина на хранене или движение.

Свържете се с природата. Ако сте мислили да започнете градинарство, да се преместите по-близо до природата, да прекарвате повече време навън - сега е времето.

Стабилизирайте нестабилното. Ако има област, където сте били в несигурност или хаос последните месеци - вземете решение, направете избор, създайте структура.

През февруари, март и началото на април енергията ще ускорява. Нещата, които са били в подготовка, ще искат да се случат. Решения, които сме отлагали, ще станат неизбежни. Промени, които сме започнали, ще искат завършване. Това не е време за колебание. Това е време за действие. Уран не чака. Той премества нещата с мълниеносна скорост. И когато на 26 април той влезе в Близнаци, прозорецът за материална трансформация ще се затвори.

Използвайте тези месеци мъдро. Завършете старото. Стабилизирайте новото. Подгответе се за следващата фаза. Защото след април играта се променя радикално.

Революцията в материалния свят завършва. Революцията в комуникацията и мисленето започва. Но преди да влезем в новото, трябва да приключим със старото.