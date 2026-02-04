Нови кадри в сайтове за възрастни - този път от гинекологичен кабинет

Нови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери - за това сигнализираха зрители на NOVA. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че е в София. На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар.

Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. NOVA проверява случая.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.