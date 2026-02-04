  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +2 / +5
Варна: +5 / +6
Сандански: +9 / +9
Русе: +1 / +1
Добрич: +4 / +4
Видин: -1 / +0
Плевен: -2 / +0
Велико Търново: -1 / +1
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +2 / +2

Нови кадри в сайтове за възрастни - този път от гинекологичен кабинет

  • Сподели в:
  • Viber
Нови кадри в сайтове за възрастни - този път от гинекологичен кабинет
A A+ A++ A

Нови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери - за това сигнализираха зрители на NOVA. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че е в София. На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар.

Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. NOVA проверява случая.

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.

#гинеколог

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?