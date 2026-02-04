Ботьо Ботев отхвърли версията за групово ритуално самоубийство в хижа "Петрохан"

Случаят с тройното убийство в хижа "Петрохан" е изключително интересен от криминална гледна точка, но няма да бъде лесен за разплитане. Това заяви легендарният криминалист и бивш шеф на отдел "Убийства" в МВР Ботьо Ботев. Според него ситуацията около хижата разкрива груби нарушения на правото и пълна липса на полицейски контрол върху територията.

"Това, че е позволено на неправителствена организация да контролира периметъра около хижата с дронове и оръжия, е грубо нарушение. Къде е била ролята на полицията? Дори и да не са получавали сигнали, значи МВР е спало", коментира Ботьо Ботев, цитиран от "Dnes.bg".

Разследването, което започна след откриването на трите трупа на 2 февруари 2026 година, се лута между множество версии – от ритуално самоубийство и сектантски практики до педофилска мрежа и трафик на мигранти. Жертвите Дечо В. на 45 години, Ивайло И. на 49 години и Пламен Ст. на 51 години бяха открити простреляни в главите в близост до опожарената постройка.

Ботьо Ботев категорично отхвърли възможността за колективно самоубийство. "Как го виждате вие трима души да се самоубият? Това е невъзможно. Тук има някои доста тъмни неща, до които ще се стигне", подчерта той. Според криминалиста случаят трябва да бъде разкрит, въпреки оскъдната информация до момента.

Паралелна власт в планината

Местни жители твърдят, че хората от хижата са извършвали нерегламентирани проверки на лични карти и са ограничавали достъпа до района на туристи и берачи на билки. Въпреки това от Министерството на вътрешните работи официално отричат да са получавали подобни сигнали.

Организацията, стопанисвала обекта – "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), е разполагала с арсенал от законни оръжия и модерни дронове с термовизионни камери. Тези технологии са позволявали контрол на огромен периметър от 700 квадратни километра.

Към 4 февруари 2026 година в село Гинци е задържан мъж, близък до жертвите, който е отведен за разпит в София. Все още се издирват други лица, сред които и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Очаква се резултатите от аутопсията да дадат по-голяма яснота дали жертвите са били в състояние на зависимост преди фаталните изстрели.