След извънредно големите сметки за ток: Ще се проверява всеки сигнал, наказания ще има

След сигнали от граждани за двойни и тройни сметки за ток през януари, министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков коментира темата пред журналисти след редовното заседание на Министерския съвет.

„С колегите от КЕВР още от началото на седмицата сме в контакт. От днес стартират извънредни проверки във връзка с проверка на електроразпределителните дружества и крайните снабдители, съотносими към сметките на битовите потребители. Всеки случай ще бъде разгледан поотделно. Ще бъде обърнато специално внимание дали сметките са засечени в 30-дневен период, а не както през 2013 г., когато бяха включени два месеца в една сметка. Ще влезем в детайли за качеството на електроснабдяването“, обяви той.

„Повярвайте ми, че ще приложим цялата строгост на закона, както законодателството, което отговоря на КЕВР, и това на Министерството на енергетиката. Ще накажем всички нарушения, ако бъдат установени такива“, категоричен е министърът.

На база анализ, направен през изминалия месец, става ясно, че през януари има повишение на консумацията на ел. енергия на територията на страната между 15 и 30 процента.

„През януари постигнахме нива на консумация на електроенергия на територията на страната от 8200 мегавата на час, което е виждано през далечната 1986 г. Въпреки това, ще направим детайлен анализ, проверки, за да сме сигурни в справедливостта на сметките. Ще обърнем внимание на всяка индивидуална жалба“, увери той.

И припомни, че на 1 юли м.г. цената на ел. енергията на битовия пазар бе повишена с малко над 2%, което обаче трябва да окаже несъществено отражение на сметките.