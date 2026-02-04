Епизод 200 на “Новите съседи” разочарова, хуморът е изчезнал

Миналия уикенд по Би Ти Ви Комедии бе излъчен епизод 200 от любимия на българските зрители сериал „Новите съседи". Телевизионният юбилей обаче разочарова дългогодишните му почитатели.

Вместо да продължи хода на сюжета на 16-и сезон, излъченият в неделя епизод тръгна в съвсем различна посока - алтернативна реалност, в която всички герои са каубои в Дивия Запад. Така вместо с осем, сериалът остава само със седем епизода и това според феновете ограбва от развитието на сюжета, който и без това не отговаря на очакванията им.

От автентичния испански хумор нямаше и следа. Един час трябваше да гледат несполучлива пародия на, уестърн филм. На всичкото отгоре имената на персонажите бяха преведени без никаква фантазия. Антонио Ресио се превърна в земевладелеца Тони Стронг, а Амадор Ривас стана престъпника Адам Ривърс.

Хитовата комедия за ежедневието на група съседи от покрайнините на Мадрид е продукция на испанската телевизия “Телесинко", а в България се излъчва от 13 го-дини. Гледането й се е превърнало в традиция за много семейства до такава степен, че героите на екрана са станали по-близки от собствените им комшии, пише Минаха години.