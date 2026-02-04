Илон Мъск нарече испанския премиер „тиранин“ заради забраната на социалните медии за тийнейджъри
Илон Мъск остро атакува испанския премиер Педро Санчес по повод предложени закони, които биха ограничили достъпа до социални медии за деца под 16 години, наричайки лидера „тиранин“ и „фашистки, тоталитарен“ в X. Спорът следва обявените от Испания мерки за защита на непълнолетни онлайн и за задължаване на технологичните компании да отговарят за вредно съдържание.
Санчес посочи, че е необходима спешна намеса, описвайки социалните медии като „провалена държава“, където законите се игнорират, а опасното съдържание се разпространява неконтролируемо. Премиерът подчерта скорошни противоречия, включително използването на X от страна на Мъск, за да оспори решението на Испания да узакони 500 000 нелегални работници и търсещи убежище, като отбеляза и мигрантския произход на Мъск.
Планът на испанското правителство предвижда забрана на социалните медии за деца под 16 години и предоставяне на правна подкрепа на родителите за ограничаване на времето пред екрана. Официални лица подчертаха, че мерките са част от по-широки усилия за защита на децата от онлайн опасности и „цифровия Див Запад“. Подобни инициативи се разглеждат и в Гърция, Франция и Великобритания, като Австралия вече е забранила достъпа за деца под 16 години. Санчес спомена и коалиция от европейски държави, координиращи цифровите регулации, без да уточни кои са участниците.
Безпокойството за онлайн рисковете се засили след доклади за сексуално съдържание, генерирано от AI чатбота на Мъск – Grok, включително с участие на непълнолетни. Испания планира да проучи възможни правни нарушения от Grok, TikTok и Instagram. Въпреки че общественото мнение в Испания подкрепя ограниченията - според проучване на Ipsos 82% са „за“ забраната на социални медии за деца под 14 години – експерти като Хосе Сесар Пералес от Университета на Гранада посочват, че няма пълно съгласие относно вредите на социалните медии за тийнейджъри.
Представители на големи технологични компании като Google, TikTok, Snapchat и Meta не са коментирали публично предложените мерки на Испания. Правителството очаква новите регулации да бъдат интегрирани в съществуващ законопроект за цифровата защита на непълнолетните, който в момента е в парламентарен преглед.
Това действие отразява нарастваща тенденция в Европа за затягане на правилата за онлайн достъп на децата, поради увеличаващите се опасения относно психичното здраве, съдържанието, генерирано от AI, и влиянието на социалните медии върху младите потребители.
