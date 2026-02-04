Александра Фейгин показа олимпийската екипировка на България за откриването

Фигуристката Александра Фейгин, която е един от знаменосците на България за откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 показа екипировката, с която ще дефилира нашата делегация на 6-и февруари. Фейгин ще носи националния трибагреник в Милано, а Владимир Илиев в Кортина д’Ампецо. Това ще са двете по-големи откривания, като церемонии ще има и в останалите два планински клъстера – Ливиньо и Предацо, където са съответно отборите ни по сноуборд и ски-бягане.

Българската екипировка е с основен червен цвят, като има и бяло и зелено, които са част от националния ни флаг. Тя е изработена от фирмата VIST.

В района на Антерселва продължава подготовката на националите ни по биатлон, чийто стартове започват на 8-и февруари. Ски-бегачите са във Вал ди Фиеме. В Ливиньо са сноубордистите. Водещите ни състезатели Радослав Янков и Тервел Замфиров записаха обръщение, с което подкрепят запазването на паралелния гигантски слалом в олимпийската програма. Решението за това ще бъде взето след края на Милано-Кортина 2026. За Радо Янков XXV-ите Зимни олимпийски игри вероятно ще са последните в кариерата му, но чепеларецът подчертава , че по неговия път са тръгнали хиляди български млади състезатели.

Президентът на Европейските олимпийски комитети Спирос Капралос отчете в речта си преди Игрите, че 20 спортисти, които бяха номинирани за наградите „Пьотър Нуровски“ участват в Милано-Кортина. Сред тях е и 16-годишната победителка в гласуването на националните олимпийски комитети от Стария континент – Малена Замфирова. Първите стартове от олимпийската програма са утре, а домакините съобщиха, че са продадени 1,2 милиона билета.