Четиринадесет загинали при сблъсък на мигрантска лодка с гръцки патрул

Поне 14 души загинаха, след като лодка с мигранти се сблъска с патрулен кораб на гръцката брегова охрана близо до източноегейския остров Хиос, съобщиха гръцките власти. Инцидентът се е случил в морето, което наложи незабавна мащабна операция по търсене и спасяване на хора.

Четири патрулни лодки на бреговата охрана бяха изпратени на място, заедно с хеликоптер на военновъздушните сили и частна лодка с водолази, които търсиха оцелели в морето. Бреговата охрана потвърди, че 24 души са били извадени живи от водата и откарани в болница на острова. Двама служители на бреговата охрана също бяха ранени при сблъсъка и се е наложило да получат медицинска помощ. Остава неясно колко от хоспитализираните са пострадали сериозно.

Властите заявиха, че не могат да потвърдят колко души са били на борда на мигрантската лодка по време на катастрофата. Видео, публикувано от местен медиен източник, показва сцена на спасителна операция на кей, където поне един човек е пренесен на брега, завит в одеяло, от патрулен съд на бреговата охрана, докато други изглежда придружават две деца към линейка с включени сини светлини.

Бреговата охрана посочи, че няма незабавна информация как е станал сблъсъкът, нито са налични подробности за идентичността на загиналите или пълен списък на пътниците на лодката.

Гърция остава един от основните входни пунктове за Европейския съюз за мигранти и бежанци, бягащи от война, нестабилност и икономически трудности в региони като Близкия изток, Африка и Азия. Смъртоносни инциденти в морето са чести, тъй като много хора се опитват да преминат сравнително краткото, но опасно разстояние от турския бряг до близките гръцки острови в източната част на Егейско море.

През последните години опитите за преминаване са намалели след засилените патрули и постоянни обвинения, че гръцките власти извършват принудително връщане на мигранти, без да им позволяват да поискат убежище. Гърция и няколко други държави членки на ЕС също приеха по-строги миграционни политики. През декември Европейският съюз започна реформа на своята миграционна рамка, включително мерки за по-бързи депортации и разширени процедури за задържане.