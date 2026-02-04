  • Instagram
"Възраждане": Бюджет 2025 г. е несъстоятелен

"Възраждане": Бюджет 2025 г. е несъстоятелен
От ПГ на “Възраждане“ излязоха с декларация относно изпълнението на бюджета за 2025 г. и го определиха като несъстоятелен.

“В публично съобщение Министерството на финансите ни уверява, че бюджетът е приключил с дефицит от само 3,1% от БВП, което е с 0,1% отклонение от заложената цел. Истинският дефицит надхвърля 5% от БВП и това е безразсъдно задлъжняване”, заяви от трибуната на НС депутатът Цончо Ганев.

Според него това звучи като победа от управляващото мнозинство. Ганев е на мнение, че това е “откровена счетоводна измама и се премълчават огромни разходи за инвестиции в отбраната и капитал за държавните дружества.

“Оптимистични отчети с числа, които звучат добре на хартия, но са измамни, когато разберем реалните ефекти върху живота на хората”, добави депутатът от “Възраждане”.

“Българската банка за развитие е само една от касичките на управляващото мнозинство, където се записват множество разходи под черта. Извършват се откровени счетоводни измами и се премълчават огромни разходи за инвестиции в отбраната и капитал за държавните дружества, подчерта Ганев.

Според декларацията, най-големият провал на държавата е при събиране на данък добавена стойност, а от данъчните приходи има сериозен минус, който не беше предвиден и в резултат държавата събира по-малко пари, отколкото планира.

“Само от началото на годината е поет нов един милиард лева нов дълг, допълни Ганев. По капиталовите програми на общините са изпълнени едва 68% от заложените разходи, много фирми не са получили дължимите им плащания, - оттам идва "балансът в бюджета", добави Ганев.

#"Възраждане"

