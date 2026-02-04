  • Instagram
Открийте легендата! „Майкъл“ от 24 април в кината

Открийте легендата! „Майкъл“ от 24 април в кината
Вижте възхода му! Преживейте гения му! Открийте легендата! Този април историята на една от най-великите, влиятелни и противоречиви фигури в света на популярната музика оживява на големия екран в амбициозната биографична драма Майкъл. Продуцентът на Бохемска рапсодия Греъм Кинг и режисьорът на Тренировъчен ден Антоан Фукуа създават забележителен кино портрет на живота и наследството на Краля на попа – Майкъл Джексън.

Новият трейлър на Майкъл повдига завесата към историята, очертавайки ключови моменти от нелекия личен и професионален път на Майкъл Джексън. Ставаме свидетели и на впечатляващото превъплъщение на Джаафар Джексън – племенник на Майкъл – чиято физическа прилика и сценично присъствие придават неподправена автентичност на образа.

Повече информация можете да намерите в прикачения документ. Прикачено ще откриете и постер на филма.

Историята на Майкъл започва от 24 април само в кината и IMAX!

#Майкъл

