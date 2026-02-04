  • Instagram
МЕЧ за предложението на ГЕРБ: Гавра с Назарян, върхът на абсурда

МЕЧ за предложението на ГЕРБ: Гавра с Назарян, върхът на абсурда
Лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира предложението, което ГЕРБ-СДС вчера представи пред президента Илияна Йотова - смяна на председателят на парламента и избори на служебен премиер от народните представители.

"Това е гавра с Рая Назарян, извършена пред нея от Деница Сачева. Това е върха на абсурда. Ако те са си намислили някого да стане служебен премиер - примерно Лъчо Мозъка, Пламен Тачев от Плевен, който си купува 5-6 хиляди гласа на избори, или примерно Христинка от ИТН от село, която никога няма да чуете да се изказва, да го кажат. За мен е обидно да имаш председател на парламента и да кажеш: "Ако сте си харесали някого, казвайте, ние тази я сменяме веднага”, каза Василев.

Припомняме, че по време на първите консултации за избор на служебен министър-председател Рая Назарян отказа да поеме поста с аргумента, че това ще хвърли сянка на честността на организирането на вота. По думите ѝ служебният премиер трябва да е фигура, отдалечена от партиите.

#ПП МЕЧ

