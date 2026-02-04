  • Instagram
Илияна Йотова: Президентът не носи отговорност за избора на служебен премиер

Илияна Йотова: Президентът не носи отговорност за избора на служебен премиер
Президентът Илияна Йотова проведе консултации с представители на "ДПС – Ново начало" във втория ден от разговорите за назначаване на служебен министър-председател. В първите си официални срещи като пълноправен държавен глава след оставката на Румен Радев, Йотова категорично се дистанцира от отговорността за бъдещия кабинет.

"Президентът няма избор и няма как да носи отговорността за избора на служебен премиер, тя е на Народното събрание", заяви Илияна Йотова пред заместник-председателите на ПГ на "ДПС – Ново начало" Искра Михайлова и Ертен Анисова. Тя подчерта, че промените в Конституцията, които ограничават избора ѝ до т.нар. "домова книга", са несъстоятелни и лишават институцията от реални правомощия.

Кризата с "домовата книга"

Процедурата се провежда на фона на сериозна кадрова криза, тъй като списъкът с потенциални кандидати е силно ограничен. Президентът Йотова отклони предложението на ГЕРБ-СДС да посочи депутат за председател на парламента, който впоследствие да стане премиер, определяйки това като недопустима намеса в работата на законодателната власт.

Приоритети и социален натиск
Освен организацията на изборите, Йотова акцентира върху необходимостта от мерки срещу инфлацията и ценовия шок. "Хората на протестите поискаха правова държава и провеждане на честни избори", добави тя, като напомни, че парламентът продължава да бъде постоянно действащ орган и носи политическата отговорност за работата на служебния кабинет.

По-късно днес Илияна Йотова ще се срещне с представители на "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ". От "Възраждане" вече обявиха, че няма да присъстват на разговорите.

