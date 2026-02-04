"Ергенът" 5 стартира на 17 февруари по bTV

Един от най-гледаните и обсъждани риалити формати в България – „Ергенът“ – се завръща с пети сезон в ефира на bTV. Премиерата на романтичната приказка е на 17 февруари, когато започва приключението за тримата ергени – Крис, Стоян и Марин и дамите, с които те ще имат възможност да се опознаят и да се изберат взаимно.

Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство. Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка. Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.

Любовното приключение в новия сезон на „Ергенът“ ще започне още тук в София, когато на специално организирани бързи срещи, близки на Крис, Стоян и Марин ще се запознаят с дамите, които са отправили своя поглед към всеки един от ергените. Подкрепа на Крис ще бъдат брат му Виктор и неговата съпруга Ангелина, Стоян ще се довери на преценката на своята майка Елена и приятеля си Христо, а Марин – на своите най-близки приятели - Меглена и Ивелин. Зрителите вече се срещнаха с тях в ефира на bTV в края на 2025г., когато в предаването „Преди обед“ те споделиха интересни неща за тримата ергени.

Кулминацията в този процес на взаимно опознаване ще бъде елегантен и романтичен бал в София. Там момичетата ще заявят своя интерес и ще се срещнат на живо с ергените. Само онези, при които има взаимно привличане, ще се отправят към Шри Ланка, където любовните истории ще се развиват сред красиви пейзажи и вдъхновяващи гледки.

Неслучайно екзотична Азия за втора поредна година ще посрещне участниците в българската версия на „Ергенът“. Вдъхновена от философията на будизма, която не говори за „търсене на любов“, а за даване на любов, Шри Ланка е готова за истинска романтика, автентични емоции и нов подход към любовта. По тези географски ширини вярват, че същността на дълбоката любов се състои в това да предложиш щастие. Но не можеш да предложиш щастие, ако не си изграден вътре в себе си и не се обичаш.

„Ергенът“ 5 от 17 февруари по bTV - сезон, в който емоциите са истински, а любовта започва от сърцето.





