Татяна Дончева: Андрей Гюров е по-малкото зло от 4 руси хубавици на Пеевски

Това е грозно, от страна на това момче Наско Атанасов. В БСП има интелектуален дефицит в партията и в парламентарната групаq и не е хубаво това да е толкова нагледно. Навремето Царят ги спираше с фразата, "да бъдем господари на мълчанието". Сега в БСП няма кой да е с авторитета на Царя, за да спре глупостите, каза бившият зам.-председател на НС и лидер на отцепилата се от Обединената левица – Движение 21, Татяна Дончева.

В интервю пред БНР тя коментира нелепото изказва на Наско Атанасов относно издигането на кандидатурата на Илияна Йотова за президент през есента.

"Още е рано да се каже, как е полезно, колко е ефикасно да се кандидатира Йотова, но да се изхвърля някакъв младеж, който не си дава сметката, че повече вреди, отколкото да се изкара лоялен", смята Дончева и припомни, че Движение 21 още преди година и половина се оттегли от коалицията БСП-Обединена левица.

За консултациите при президента Илияна Йотова днес Дончева коментира, че Рая Назарян, която е гласувала за домовата книга и миналата седмица казва, че не може да стане служебен премиер, защото е заинтересована и не бива да има намеса в изборите, днес вече е на друго мнение:

"Част от домовата книга е напълно несъвместима като функции и компетенции да местиш хората в изпълнителната власт. Абсурдът е Сметната палата да ръководи правителството и после да се върне в Сметната палата и да се самопроверява и саморевизира. Същото е с омбудсмана и служителите на БНБ. Не мога да си представя как от ГЕРБ и другите измислячи на домовата книга, могат да стигнат до избор. Като смяташ, че има юридически непреодолими точки, защо, уважаема юристко, гласува този текст като ръководител на НС. Сега ще кълчим Конституцията в търсене на какво?"

И според Татяна Дончева четирима от петимата кандидати за служебен премиер, дали съгласие при Илияна Йотова, са хора на Пеевски:

"Да, свързани са. А защо го измислиха така ПП-ДБ и на всичко отгоре чувам от Асен Василев и Божидар Божанов, че много им били хубави измененията на Конституцията, обаче Конституционният съд ги осакатил. Ама те 90% са пълни глупости, и ако не им е ясно какви глупости са съчинили, означава, че утре ще направят същите глупости по причини като сегашните."

Според нея са основателни съмненията към Андрей Гюров за служебен премиер. И предупреди, че има правен капан, но той е по-малкото зло, "отколкото да сложим русите хубавици на Пеевски":

"Защото тези длъжности бяха попълвани само с оглед на мисълта, че фигурата може да ръководи правителство, а не че ще изпълнява основни функции."

За вътрешен министър според Дончева "в отбора могат да участват картотекираните за този стадион състезатели, не могат да участват нарисувани":

"Зависи кой ще е избран за премиер, какви зависимости ще има той и към кого ще тегли. Не съм забелязала в България да се търсят достойни, тук са наши, лоялни и да изпълняват това, което им се шушне."