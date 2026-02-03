Рязане, мелене, гилотиниране: Бруталните инквизициите на четириноги - част от междунарродна мрежа

Задържаните мъж и жена, които са изтезавали животни, заснемали са насилието и са продавали видеото, са били част от международна мрежа, а акцията в свищовското село Царевец е била по разследване на Интерпол.

Издевателствата върху животните са се случвали в сайвант и гараж, които са били превърнати във филмово студио в село Царевец. Садистичните убийства на всякакви видове дребни животни, които включвали методи за инквизиция като рязане, мелене, гилотиниране на четириноги, потресло младеж, който бил поемно лице при акцията, разказват местните.

Филмирането на изтезанията се е случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов, където и днес живее майка му Богдана. Той и жена му Анита Вачкова имали апартамент в Свищов. Жената работела в магазин за сладкиши в дунавския град. Детелин доскоро бил по чужбина. Брат му пък бил полицай в Свищов, но го изгонили преди време заради подкупи, разказват в селото. Детелин и жена му описват като странни и асоциални.

Съседите в Царевец не подозирали с какво се занимават, докато днес около имота не се струпали ГДБОП, криминалистична лаборатория, международни служби. Намерени са кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът е задържан заедно с жена си Анита, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата.

Образувано е досъдебно производство.

Предстои утре да им бъдат повдигнати обвинени и наложени мерки за неотклонение 72-часово задържане.

Очаква се утре разследващите да дадат повече информация, пише „24 часа".





