Астролози назоваха 8 съдбоносни дни през февруари

Февруари вече е тук и очакваме да бъде по-успешен от януари или поне се надяваме. Според астролозите обаче има няколко периода през този месец, които ще са критични и доста решаващи за житейските ни дела. Вижте кои са тези значими дати през февруари 2026:

4 февруари – Меркурий навлиза във Водолей

Планетата на комуникациите, Меркурий, навлиза във Водолей на 4 февруари и това може да ни доведе до нови подходи през следващите седмици. Ще бъдем по-упорити от обикновено, но от друга страна, силата и отдадеността ще донесат успех на всеки зодиакален знак.

9 февруари – Новолуние във Водолей

На 9 февруари небето ще бъде озарено от новолуние във Водолей, което ще постави началото на нови цикли в приятелствата и взаимоотношенията за бъдещето. Възможно е да има промяна, и то сериозна, но непознатото не бива да ни плаши. То е важна част от нашия път на развитие.

12 февруари – Марс навлиза във Водолей

Марс, планетата на стратегията, гнева и мотивацията, ще навлезе във Водолей на 12 февруари. През този ден ще е ползотворно, ако си поставим нови цели и планираме действията си.

16 февруари – Венера навлиза във Водолей

Планетата на любовта ще посети Водолей. Романтиката ще витае във въздуха и ще имаме по-красива и силна връзка с човека, когото обичаме.

18 февруари – Слънцето навлиза в Риби

Слънцето навлиза в Риби на 18 февруари, за да донесе нови промени до края на годината. Важно е да направим равносметка на това какво сме направили досега и какво искаме да постигнем до края на годината.

21 февруари – Венера взаимодейства с Марс във Водолей

Венера и Марс насочват вниманието ни към любовта и въображението. Те ще се срещнат в една и съща точка на небето на 21 февруари, за да създадат нови цикли в работата и романтичните отношения.

22 февруари – Меркурий навлиза в Риби

Меркурий ще навлезе в Риби на 22 февруари, а това ще направи живота ни по-ясен и изчистен от токсични отношения.

24 февруари – Пълнолуние в Дева

Пълнолуние в Дева ще озари небето на 24 февруари и ще ни насочи към други цели. Подходящ ден за манифестиране на желания и важни цели.