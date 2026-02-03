  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +6
Пловдив: +0 / +5
Варна: +2 / +5
Сандански: +7 / +8
Русе: -6 / +2
Добрич: -1 / +4
Видин: -5 / +0
Плевен: -8 / +0
Велико Търново: -8 / +2
Смолян: -1 / +4
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +0 / +2

Нов ад! Задържаха още едни мъж и жена, изтезавали животни за видеа

  • Сподели в:
  • Viber
Нов ад! Задържаха още едни мъж и жена, изтезавали животни за видеа

Pixabay
A A+ A++ A

При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата върху животните се случвали в сайвант и гараж, които били превърнати във филмово студио, потвърдиха пред NOVA източници, пожелали анонимност.

Филмирането на изтезанията се случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това. При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Мъжът и 53-годишна жена, за която има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.

#изтезания #животни #насилие над животни

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?