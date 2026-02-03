Димитър Стоянов: Какво са правили български официални лица в мрежата на Епстийн?

Скандалът с досиетата "Епстийн" разтърсва световната общественост, доведе до трусове в цяла Европа и не подмина България.

Това каза пред БНР журналистът Димитър Стоянов от Bird.bg.

"Оказа се, че има замесени български имена. Това стана достъпно след разсекретяването на няколко милиона файлове от американското правосъдно ведомство по казуса "Епстийн". Там излизат конкретни имена, конкретни хора, които са били свързани с тази мрежа – за сексуална експлоатация, трафик на хора, вероятно става дума и за педофилия."

По думите му, става въпрос за схема за създаване на компромати, а при мащаба, който виждаме, би било невъзможно това да се реализира без помощта на някакви служби.

"Това е като някакъв футуристичен екшън, като реализация на някаква конспиративна теория, която би била немислима, ако не беше факт."

Българската следа включва модна агенция, две имена на български, известни към онзи момент модели, пътували през 2003 и 2004 г. по поръчка на Епстийн. Работили в мрежата на Епстийн са контактували с тези момичета, билетите им са изпратени, те имат отношение към партитата, които са били организирани на неговия остров, в неговите имения, обясни журналистът и уточни, че Bird.bg първи е изнесъл данните за българската следа в казуса "Епстийн".

Споменава се малко име на жена, което съвпада с име на много известен букър и собственик на модна агенция и се споменава, че дейността на мрежата на Епстийн е фасилитирана от Принцесата. На този етап считаме, че Принцесата е никнейм или може да е никнейм. Коя е Принцесата, не можем да твърдим със сигурност. Факт е обаче, че членове на българското монаршеско семейство – принц Кирил е бил част от събития, организирани от Епстийн, което повдига въпроса е ли принцеса Калина тази, която е уреждала срещите на хората от мрежата на Епстийн с български официални лица, коментира Димитър Стоянов в предаването "12+3".

Документите свидетелстват, че хора от мрежата на Епстийн са се срещали с хора от българското правителство. Имаме повече въпроси, отколкото отговори, подчерта Стоянов и призова "някой в парламента да направи анкетна комисия".

"Този скандал е огромен и очевидно не подмина България. Доведе до трусове в цяла Европа. Ако български представител на държавна власт се е срещал с тези хора, е добре да се знае предметът на тези срещи. Епстийн се ползва с репутацията на перач на пари. Според мен той е реализирал операция на чуждо разузнаване. Какво са правили българските официални лица с такива хора? Дори да не говорим за трафик на хора, за педофилия, може би говорим за престъпления срещу републиката."