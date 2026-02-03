Макрон: Време е да преговаряме с Путин

Френският президент Еманюел Макрон потвърди във вторник, че се извършват подготвителни дейности за възобновяване на пряк диалог между Европа и Русия относно продължаващата война в Украйна.

По време на среща с журналисти в рамките на визита при фермери в департамента От Сон, Макрон заяви, че тези разговори в момента са на техническо ниво и имат за цел да подготвят пътя за формални преговори. Той подчерта необходимостта европейците да възстановят собствените си канали за комуникация с Москва.

Макрон уточни, че всякакви преговори с руския президент Владимир Путин ще бъдат координирани с украинския президент Володимир Зеленски и ключови европейски съюзници, като подчерта ролята на „коалиция на желаещите“ – държави, обединени в подкрепа на Украйна.

В същото време Макрон отбеляза, че продължаващите руски удари по украинската инфраструктура подкопават всякакви признаци на готовност за преговори. Той посочи, че постоянните бомбардировки на украински градове, насочени към цивилни сгради, са нетърпими и несъвместими с истинското преследване на мир.