Княз Кирил: Джесика де Ротшилд ни покани на събитие за близо 200 души, Епстийн не присъства

Името на княз Кирил случайно се озова в досиетата, свързани със скандалния педофил Джефри Епстийн, само защото е бил сред стотиците поканени на парти преди наградите на Британска академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) през 2017 г.

Имейлът до Епстийн е изпратен от публицистката Пеги Сигал, която в лежерен стил го кани: "Барбара Броколи (продуцент на 007) и Джесика де Ротшилд (дъщеря на сър Евелин) и аз организираме втората си годишна вечеря преди наградите БАФТА в „Спенсър Хаус". И ти си поканен. Ноел ще ти изпрати поканата и списъка с гости. Ще присъстват всички известни личности от британския и американския културен елит".

След което Пеги тактично намеква пред Епстийн, че й предстои честване на 70-годишнината й и се колебае кой ресторант да избере, защото не й се плаща за декоратор.

След което Сигал изпраща до сътрудничката на Епстийн - Ноел поканата и списъка с гостите. В свой имейл до него тя отбелязва, че е прегледала програмата му и точно на 8 февруари 2017 г., когато е вечерята за елита в Лондон, той ще е извън града.

Другата дама, организираща елитното парти е Джесика де Ротшилд - дъщеря на сър Евелин де Ротшилд (1931-2022), който оглавява Парижкия клон на прочутата фамилия и едноименната банка. Самата Джесика е театрален продуцент и попечител на фондация ERANDA, създадена от баща ѝ, за да подкрепя образованието, здравеопазването и социалното подпомагане.

„Спомням си, че бях поканен на събитие от Джесика де Ротшилд - отбеляза княз Кирил пред „24 часа". - То беше за около 200 души, на което отидох заедно със г-жа Синди Финч. Епстийн не присъстваше."

Самата Синди Финч е бивша съпруга на британския бизнесмен Чарлз Финч, известна в артсредите със своите визуални проекти.

„Всичко, което бих казал, е, че ако медиите разобличават педофилите, вместо да публикуват в репортажи кои са гостите на събития, на които Епстийн дори не е присъствал, светът ще бъде по-безопасно място за потенциалните жертви на такива ужасни хора", допълни още княз Кирил.

Сред останалите гости на партито преди БАФТА са били актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, продуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис, сценаристът Кристофър Маккуори и др., пише "24 часа".





