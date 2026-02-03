  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +0 / +6
Пловдив: +0 / +5
Варна: +2 / +5
Сандански: +7 / +8
Русе: -6 / +2
Добрич: -1 / +4
Видин: -5 / +0
Плевен: -8 / +0
Велико Търново: -8 / +2
Смолян: -1 / +4
Кюстендил: +4 / +8
Стара Загора: +0 / +2

Прокурорското синче от Перник с ефективна, вместо условна присъда

  • Сподели в:
  • Viber
Прокурорското синче от Перник с ефективна, вместо условна присъда

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда от една година лишаване от свобода на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", и му наложи едно общо най-тежко наказание от 1 година и 8 месеца затвор, което трябва да бъде изтърпяно ефективно.

Решението е от 21 януари 2026 г. и е постановено от състав на наказателното отделение на СГС.

Делото и обвиненията

Васил Михайлов бе обвинен, че в периода октомври 2022 г. – юли 2023 г. е отправил четири отделни закани за убийство към бившата си приятелка Боряна Рангелова.

Първоинстанционният съд обаче е приел за доказано само едно от деянията – от 28 октомври 2022 г., а по останалите три пункта е постановил оправдателна присъда.

Делото в СГС е образувано след протест на Софийската районна прокуратура, жалба от пострадалата и искане на частния обвинител, като прокуратурата настоява Михайлов да бъде признат за виновен по всички обвинения и да получи по-тежко наказание.

Как съдът определя окончателното наказание

От мотивите на съда става ясно, че магистратите са приложили строг стандарт при доказването на престъплението "закана с убийство", особено когато става дума за твърдения за множество действия, извършени чрез различни комуникационни средства.

СГС е обединил няколко невлезли в сила присъди срещу Михайлов, сред които:

  • пробация по дело в Районен съд – Бургас,
  • 20 месеца условно лишаване от свобода по дело в Районен съд – Сливница,
  • една година условна присъда по дело в Софийски районен съд.

След приспадане на времето, в което е бил задържан, съдът определя едно общо най-тежко наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.

Решението е окончателно

Решението на СГС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Припомняме, че през юни миналата година Михайлов бе обявен за издирване, след като изчезна, а няколко дни по-късно публикува видео в YouTube, в което отправи обвинения към МВР във връзка с разследванията срещу него.

#Васил Михайлов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?