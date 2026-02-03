Прокурорското синче от Перник с ефективна, вместо условна присъда
Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда от една година лишаване от свобода на Васил Михайлов, известен като "прокурорския син", и му наложи едно общо най-тежко наказание от 1 година и 8 месеца затвор, което трябва да бъде изтърпяно ефективно.
Решението е от 21 януари 2026 г. и е постановено от състав на наказателното отделение на СГС.
Делото и обвиненията
Васил Михайлов бе обвинен, че в периода октомври 2022 г. – юли 2023 г. е отправил четири отделни закани за убийство към бившата си приятелка Боряна Рангелова.
Първоинстанционният съд обаче е приел за доказано само едно от деянията – от 28 октомври 2022 г., а по останалите три пункта е постановил оправдателна присъда.
Делото в СГС е образувано след протест на Софийската районна прокуратура, жалба от пострадалата и искане на частния обвинител, като прокуратурата настоява Михайлов да бъде признат за виновен по всички обвинения и да получи по-тежко наказание.
Как съдът определя окончателното наказание
От мотивите на съда става ясно, че магистратите са приложили строг стандарт при доказването на престъплението "закана с убийство", особено когато става дума за твърдения за множество действия, извършени чрез различни комуникационни средства.
СГС е обединил няколко невлезли в сила присъди срещу Михайлов, сред които:
- пробация по дело в Районен съд – Бургас,
- 20 месеца условно лишаване от свобода по дело в Районен съд – Сливница,
- една година условна присъда по дело в Софийски районен съд.
След приспадане на времето, в което е бил задържан, съдът определя едно общо най-тежко наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.
Решението е окончателно
Решението на СГС е окончателно и не подлежи на обжалване.
Припомняме, че през юни миналата година Михайлов бе обявен за издирване, след като изчезна, а няколко дни по-късно публикува видео в YouTube, в което отправи обвинения към МВР във връзка с разследванията срещу него.
