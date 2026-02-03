Сериозно ли? >> Руската тв плаши Starlink-овете на Мъск с ядрен удар

Влиятелен коментатор от руската държавна телевизия предположи, че Русия трябва да атакува със ядрени оръжия спътниците на Илон Мъск в космоса, съобщава Newsweek.

"Не разбирам защо, например, спътниците на Илон Мъск не са легитимна цел за нас. Една детонация на ядрено оръжие в космоса, доколкото разбирам, решава този проблем", каза Владимир Соловьов, добре познат водещ на държавната телевизия, тясно свързан с Кремъл, в клип, разпространяващ се онлайн в понеделник, датиран от неделя.

Соловьов заяви, че ядрен удар по Starlink би дошъл за сметка на собствените руски спътници, след което добави донякъде саркастично: "Но ние така или иначе сме много назад, няма голям проблем, просто ще преминем на пощенски гълъби".

Разузнавателни агенции от две страни членки на НАТО смятат, че Русия разработва противоспътниково оръжие, насочено към Starlink, съобщи Associated Press през декември. Оръжието би запълнило орбитите на Starlink с отломки, но също така би нанасяло безразборни щети и на други обекти в близост.

Соловьов, често войнствен глас в руските държавни медии, обвини Мъск в "огромна любовна афера" с новия министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров и заяви, че Москва трябва да предотврати милитаризацията на космоса.

Федоров заяви в четвъртък, че украински представители са се свързали със SpaceX, след като са получили съобщения, че руски дронове, свързани със Starlink, са летели над украински градове. Киев е "предложил конкретни начини за решаване на проблема", каза Федоров. Федоров благодари на президента на SpaceX Гуин Шотуел и лично на Мъск за "бързия им отговор и за това, че незабавно са започнали работа по решаване на проблема".

Мъск, в отговор на публичното изявление на Федоров в социалните мрежи, заяви: "Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са сработили. Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още нещо".

Министерството на отбраната на Украйна заяви в отделно изявление в неделя, че страната вижда "реални резултати" в прекъсването на руския достъп до Starlink и заяви, че непроверените терминали ще бъдат "изключени".

Серхий Бескрестнов, съветник на Федоров, заяви, че украинските власти не могат публично да разкрият как ограничават руската употреба на Starlink, но каза, че новите мерки са необходими за защита на цивилни и военни обекти, както и на критична инфраструктура, от руски удари с дронове.

Западни анализатори заявиха миналата седмица, че руските войски "все по-често използват" Starlink, за да увеличат обхвата на ударните си дронове, след като първите съобщения за използването на мрежата от Москва в атакуващи дронове се появиха през есента на 2024 г.

Съобщаваният обсег от 500 километра на дроновете, оборудвани със Starlink, "поставя по-голямата част от Украйна, цяла Молдова и части от Полша, Румъния и Литва в обсега на тези дронове, ако бъдат изстреляни от Русия или от окупирана Украйна", заяви базираният в САЩ Институт за изследване на войната на 27 януари.

Позовавайки се на този анализ, полският външен министър Радослав Сикорски заяви в публично съобщение до Мъск: "Защо не спрете руснаците да използват Starlink, за да нанасят удари по украински градове?". "Този лигав идиот дори не осъзнава, че Starlink е гръбнакът на военните комуникации на Украйна", отговори по-късно Мъск.

Сикорски и Мъск и преди са влизали в онлайн конфликти относно използването на Starlink в Украйна.

Руските държавни медии съобщиха миналия месец, че държавната космическа корпорация на Москва "Роскосмос" ще започне масово производство на алтернатива на Starlink по-късно тази година.

Starlink, управлявана от компанията SpaceX на Мъск, от години се е доказала като жизненоважна за Украйна на бойното поле, като Киев разчита в голяма степен на интернет достъпа ѝ за комуникации и за управление на огромните си флотилии от дронове. Мрежата Starlink от хиляди спътници се намира в орбита много по-близо до Земята в сравнение с други спътници, които могат да се използват за подобни цели.

Украйна от години твърди, че руските сили са използвали терминали Starlink по фронтовата линия, включително в най-оспорваните райони на източна Украйна. Мъск категорично отрича Starlink да се продава на Русия и заяви в неделя, че компанията му ефективно е ограничила "неразрешеното" използване на Starlink от Москва след нови украински протести.







