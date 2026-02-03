ДПС-НН с изненадващ ход за гласуването в чужбина (ВИДЕО)

Народният представител от ДПС-Ново начало Калин Стоянов заяви в правна комисия: "Категорично отстояваме правото на глас на всеки български гражданин, където и да живее!". По този начин от формацията, лидирана от Делян Пеевски, промениха решението си на 180 градуса, след първоначално подкрепиха проектозакона за намаляване на секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз до 20.

"Ние от ПГ на ДПС-Ново начало ще гласуваме "против” ограничаването на броя на секциите в чужбина и съответно ще подкрепим предложенията, с които се иска отпадане на тези предложения. На всички тук, в тази зала, следва да е ясно, че всеки български гражданин, независимо къде по света се намира, било то в държава членка на Европейския съюз или държава извън Европейския съюз - всеки български гражданин има право на глас", започна Калин Стоянов своето изказване.

"Това е основно конституционно право и всички тук би следвало да го знаем и да се съобразяваме с това. Внимателно, на комисията, която беше на първо четене тук по законопроекта, както и в зала на първо четене аз изслушах статистиката, която колегите от "Възраждане" изнесоха затова в конкретни държави по какъв начин се гласува, какъв е процентът на гласуващите, съответно и разбивка на това кой за коя партия е гласувал. Аз считам, че тези данни и тази статистика нямат абсолютно никакво значение в момента, тъй като не е редно да се ограничава, още веднъж казвам, правото на всеки български гражданин да гласува, независимо къде се намира той, тъй като това е конституционно право", коментира още той.

"Отделно от което би следвало да се спре със спекулациите и с внушаването на неистини, че видите ли, някой имал полза, някой е имал полза от това ограничаване на броя на секциите в чужбина", заяви Калин Стоянов.

"Тази поправка, срещу която ние реално ще гласуваме, ограничава българските граждани в чужбина, пак повтарям, да упражнят своя глас. Ще има множество български граждани, независимо къде са те, които ще искат да гласуват в деня, когато са изборите, но повечето от тях или голяма част няма да имат тази физическа възможност, било то защото или живеят в отдалечено място от там, където са изборните секции, или просто защото, както виждаме, пред изборните секции, които този път ще бъдат значително по-малко, има огромно струпване на хора и точно по тази причина те ще искат, но физически няма да могат да гласуват."

"Ние категорично защитаваме правото на всеки български гражданин, независимо къде живее по света, да може да гласува. Защото именно това право според нас е в основата на всяка демократична страна, за която претендираме, че е Република България", изтъкна Стоянов.