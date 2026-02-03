България в досиетата "Епстийн": Модни агенции в София, мистериозна „принцеса“, държавни служители

В края на януари 2026 г., след подписването на Epstein Files Transparency Act от президента Доналд Тръмп на 19 ноември 2025 г., Министерството на правосъдието на САЩ публикува над 3,5 милиона страници документи, включително над 2000 видеа и 180 000 снимки, свързани с разследването на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Сред този огромен обем материали – имейли, финансови записи, полетни дневници и снимки – се появяват и няколко ясни препратки към България. Те не съдържат директни обвинения за престъпления на българска територия, но разкриват потенциални връзки с моделиращи агенции в София, набиране на млади жени и срещи с "правителствени служители".

Ключовите имейли от София

Най-значимите споменавания идват от кореспонденцията между Епстийн и неговия близък сътрудник Даниел Амар Сиад (Daniel Amar Siad), когото френският моден агент Жан-Люк Брюнел (Jean-Luc Brunel) – осъден по-късно за сводничество във връзка със случая на Епстийн – е посочил като един от основните рекрутери (специалист по набиране на кадри) на Епстийн.

През април 2010 г. Сиад пише на Епстийн след завръщане от София:

"Здравей, Джефри. Току-що се върнах от София, България. Прекарах страхотно време. Установих отличен контакт с една агенция, която иска да работи с мен и ще я представлявам в Европа и останалите различни модни континенти. Това беше добра сделка. Next One Agency, кажи ми какво мислиш. Ще видя с Жан Люк онези, които той иска да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ. Поздрави, Даниел"

Next One Agency е собственост на Стоян Апостолов и е оперирала през дружеството "Некст Уан", което няма никакви качени файлове в Търговския регистър след 2009 г., когато е било и основано. Самият Апостолов е сравнително известно име в модната ниша в България, като пред сайта "Слава" през 2011 г. казва, че е напуснал страната, защото моделите са били предлагани като компаньонки. По-късни имейли показват, че Сиад продължава да пребивава в София и да организира срещи и представяния.

Апостолов отрича да има нещо общо с Епстийн или Сиад. "Не, никога не съм чувал това име и аз бях изумен, защото ние никога не сме работили с такъв човек. И всъщност аз работя с тази агенция Next One, но никога такъв човек не сме се срещали, не сме говорили и никога не е имало никакви договорни отношения", коментира Апостолов.

Източник: БТА/АР

В редица електронни писма Сиад изпраща на Епстийн снимки на кандидатки и организира онлайн разговори. В архива присъства и нецензурно изображение, което според контекста е свързано с лице, обсъждано в кореспонденцията. В публикуваните документи самоличността на предполагаемите жертви е заличена или променена от американските власти.

През същата година в имейли с жена на име Ирина се обсъждат "потенциални кандидатки". Една от тях пътува до България по университетска обменна програма – класически похват за прикриване на набиране.

В разсекретените файлове фигурират и имената на К. Евтимова и Д. Чернева. На 28 май 2004 г. Епстийн купува на Евтимова самолетен билет за двупосочен полет с маршрут София - Лондон - Ню Йорк - Лондон - София. Името на Евтимова се появява и в платежно нареждане от 27 октомври 2003 г. за колет, изпратен от асистентката на Епстийн Сесилия Стийн, до българката.

На 12 юли 2004 г. финансистът купува на Чернева самолетен билет за двупосочен полет с маршрут с маршрут Ню Йорк - Мюнхен - София - Франкфурт - Ню Йорк.

През 2012 г. Сиад пише отново от София под заглавие "Hello Jeffrey":

"тук съм с принцесата – тя ме покани да се срещна с правителствени служители."

Той споменава, че още не се е свързал с жена на име Луиза, но планира да го направи. Фразата "with the princess" остава неясна – може да става дума за посредник от висшите кръгове или за кодово име.

Други имейли от 2011–2012 г. споменават български лекар, подписан договор за медицинска процедура и планове за клиника в Азия.

България има и друга връзка с Джефри Епстийн - неговата партньорка в мрежата, Гислейн Максуел, е дъщеря на Робърт Максуел, британски медиен магнат и близък сподвижник на Тодор Живков и впоследствие на Андрей Луканов. Максуел е награждаван с орден "Стара планина" и на последния си рожден ден е сниман с тениска, на която пише King of Bulgaria. Той умира през 1991 г., след като пада от борда на яхта.Източник: Getty Images

Модната индустрия като прикритие

Анализи на български медии и международни източници показват, че Сиад е изпращал десетки снимки на кандидатки и е организирал онлайн срещи. Жан-Люк Брюнел – основател на MC2 Model Management, финансиран от Епстийн с милиони долари – е използвал подобни агенции в цяла Източна Европа за набиране на млади жени "за модели".

България, с развиващата се модна сцена в София и относително ниски заплати по това верме, е била уязвима. Според Human Rights Watch и български НПО, трафикът на хора за сексуална експлоатация в региона остава сериозен проблем, особено през 2000-те и 2010-те години.

Официална реакция от Министерството на вътрешните работи или прокуратурата в България все още няма. Активисти и експерти по трафик призовават за проверка на въпросната агенция и потенциални връзки с местни посредници.

Разплитането на мрежата около покойния финансов престъпник Джефри Епстийн е дълга и мъчителна сага, която години наред провокира въпроси и изискваше отговорност от световния елит.

Първите официални действия датират от 2008 г., когато Епстийн бе осъден за сексуални посегателства над непълнолетни. Присъдата му от едва 13 месеца зад решетките, при това при изключително леки условия, предизвика вълна от обществено недоволство и постави под въпрос ефективността на правосъдната система срещу влиятелни фигури.

През 2019 г. делото бе подновено, като Епстийн бе повторно арестуван по федерални обвинения за трафик на непълнолетни в Ню Йорк и Флорида. Смъртта му в ареста същата година, официално обявена като самоубийство, само задълбочи съмненията и засили натиска за пълна прозрачност. Общественото искане за разкриване на цялата информация, свързана с неговата мрежа, доведе до знакови юридически и политически развития.

През 2020 г. дългогодишната сътрудничка на Епстийн, Гилейн Максуел, беше арестувана, а през 2021 г. осъдена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, което представляваше още една стъпка в официалния отговор срещу престъпната организация.

Ключов поврат настъпи с подписването на Закона за прозрачност на досиетата "Епстийн" от президента Доналд Тръмп на 19 ноември 2025 г. Този законодателен акт задължи Министерството на правосъдието на САЩ да публикува цялата налична информация по случая. В изпълнение на това решение, в края на януари 2026 г., бяха разсекретени над 3,5 милиона страници документи, включително имейли, финансови записи и снимки. Именно в този огромен масив от данни, които светът очакваше толкова дълго, се появиха и първите конкретни препратки, сочещи потенциални връзки с България, отваряйки нова глава в международното разследване на този случай.

Източници: www.justice.gov/ Dnevnik, Капитал



