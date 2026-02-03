Има данни за секта и деца по случая с хижа "Петрохан" ВИДЕО

Данните за намерените три тела в хижа "Петрохан" все още са оскъдни. На място бяха открити трима мъже с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали става дума за убийство или самоубийство, чака се аутопсия и експертизи.

Това заяви на брифинг главен комисар Захари Васков на мястото на престъплението край село Гинци, цитиран от БГНЕС.

Полицията работи по всички версии. Има допълнителни лица, които се издирват и са свързани с НПО. Няма данни дали те са живи.

Тримата мъже, чиито тела бяха открити в полуизгорялата хижа, не са били криминално проявени. Относно дейността на неправителствената организация, през 2022 г. има сключено споразумение с МОСВ за опазване на природата в района. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията, добави комисари Васков.

За въпросната НПО от провежданите мероприятия е установено, че има мотиви на секта, затворено общество, поясни той.

Директорът на ОДМВР-София главен комисар Тихомир Ценов заяви, че още се правят огледи. Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, свързан с каквато и да е незаконна дейност тази НПО.

"Работим по всички версии. От тази НПО хората са с чисто криминално досие", подчерта Ценов.

"Проверяваме дали лицата са живеели в латиноамериканска държава и са се върнали от няколко години у нас. Преди време е имало посещение от служители на горското стопанство, които са очертали границите на закупения от НПО имот, каза Ценов.

"Законно притежавани са намерените при телата оръжия", добави той.

По-рано неофициално стана ясно, че се разследва педофилска мрежа, свързана с мъжете, чиито тела бяха открити вчера в района на бившата хижа Петрохан. Това съобщи bTV, позовавайки се на свои източници.

По информация на телевизията назад в годините са подавани сигнали, включително до прокуратурата и Агенция за закрила на детето.

Според въпросните сигнали – непълнолетни и малолетни момчета са ходили във въпросната хижа на лагер, който е бил ръководен от собственика на имота, който не е сред жертвите.

Той е будист и се е представял за "лама". Години наред е живял в Мексико.

Децата са били охранявани от въоръжени мъже. А съмненията на техни близки са, че са били насилвани.

Според медията, има сигнали за поне двама потърпевши – на 9 и на 15 години. Според източниците на bTV в хода на разследването родителите им обаче не са съдействали на разследващите органи.

