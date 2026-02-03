Франция удари X: Прокуратурата разследва Илон Мъск за алгоритми и опасно съдържание

Френските прокурори са извършили претърсвания в парижките офиси на социалната мрежа X (Туитър), собственост на Илон Мъск, в рамките на разследване за предполагаеми киберпрестъпления и злоупотреби, свързани с функционирането на платформата. Действията бяха потвърдени във вторник от прокуратурата в Париж, която съобщи, че операциите са проведени от нейното звено за борба с киберпрестъпността с подкрепата на националната полицейска киберслужба и Европол.

Разследването е официално открито през януари 2025 г., след като френски депутат подаде жалба с твърдения, че пристрастни алгоритми в X може да са нарушили нормалното функциониране на автоматизирана система за обработка на данни. По данни на прокуратурата обхватът на проверката оттогава значително е разширен и вече включва съмнения за съучастие в редица тежки престъпления. Сред тях са разпространение на материали със сексуално насилие над деца, разпространение на сексуално експлицитни deepfake изображения, отричане на престъпления срещу човечеството, както и манипулиране на автоматизирани системи за обработка на данни от организирана група.

В рамките на процедурата Илон Мъск и бившият главен изпълнителен директор на X Линда Якарино са били призовани за доброволни разпити. Прокуратурата съобщи, че поканите са изпратени за изслушвания, насрочени за 20 април 2026 г. в Париж, като уточни, че двамата ще бъдат разпитвани в качеството си на фактически и юридически ръководители на платформата към момента на предполагаемите нарушения. Якарино напусна поста си през юли миналата година след около две години начело на компанията.

Делото първоначално е било задействано от жалба на депутата от център-десния блок Ерик Боторел, който изрази опасения относно, по думите му, "значителни алгоритмични промени след придобиването на платформата от Мъск през 2022 г." Боторел предупреди, че тези промени, заедно с предполагаема намеса в управлението на компанията, може да са изкривили препоръките за съдържание и процесите по обработка на данни. Подобни опасения са били повдигнати и в други жалби, според които измененията са довели до увеличаване на агресивно или „отблъскващо“ политическо съдържание и са породили съмнения за чуждестранна намеса.

По-късно прокурорите разшириха разследването, след като получиха сигнали, свързани с поведението на изкуствения интелект Grok, разработен от компанията xAI на Мъск и интегриран в платформата X. Според властите Grok е бил обвинен, че е генерирал съдържание, включващо отричане на Холокоста, както и че е улеснявал създаването или разпространението на сексуално експлицитни deepfake материали. През ноември парижката прокуратура съобщи, че разглежда случая, след като чатботът е публикувал текстове на френски език, поставящи под въпрос използването на газови камери в Аушвиц. Наскоро чатботът предизвика и международна критика заради възможността да се създават сексуални материали, включително с участието на жени и деца.

В отделно, но свързано развитие, прокуратурата в Париж обяви, че ще преустанови използването на X като комуникационен канал. Вместо това институцията ще публикува информация чрез LinkedIn и Instagram, като мотивира решението си с текущата ситуация.

От страна на X засега няма незабавна реакция на извършените претърсвания. Компанията обаче заяви още миналото лято, че няма намерение да изпълни някои искания на френските власти, свързани с разследването. Тогава платформата определи проверката като политически мотивирана, отхвърли обвиненията за манипулиране на алгоритми и неправомерно извличане на данни и заяви, че става дума за злоупотреба с френското законодателство с цел прокарване на политически дневен ред и ограничаване на свободата на изразяване. X подчерта, че ще продължи да защитава правата си, да пази данните на потребителите и да се противопоставя на това, което определя като политическа цензура.