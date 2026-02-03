Бойко Борисов ще даде първото си телевизионно интервю от години

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще бъде гост в предаването „Лице в лице“ днес, 3 февруари. Появата му в национален ефир идва в критичен за държавата момент, непосредствено след провеждането на консултациите при президента Илияна Йотова за назначаване на нов служебен министър-председател и насрочване на предсрочните избори през април 2026 година.

Интервюто се определя като първата телевизионна изява на Борисов от години, въпреки че на 2 януари лидерът на ГЕРБ даде пространно интервю в интернет пространството, което бе негов първи опит за излизане от медийната изолация. Последното му гостуване в студиото на bTV бе на 31 март 2023 година, припомня медията.

По-рано днес представители на ГЕРБ-СДС – Деница Сачева, Костадин Ангелов и Рая Назарян, участваха в консултациите на „Дондуков“ 2. От партията предложиха разширяване на кръга от потенциални служебни премиери извън сегашния списък от конституционно определени фигури.

"Парламентарната група предлага възможност за избор на служебен министър-председател и извън вече обсъжданите имена," съобщиха от ГЕРБ, като изразиха готовност да подкрепят и нов избор на председател на парламента, който да поеме отговорността за провеждането на вота.

Пътят към изборите

До политическата криза се стигна, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември 2025 година. Решението дойде след масови протести срещу икономическата политика и начина на управление. Според предварителните планове, новият предсрочен вот се очаква да бъде насрочен след Великден, като най-вероятната дата е в края на април.

Очаква се в предаването Бойко Борисов да коментира не само избора на служебен кабинет, но и плановете на партията за предстоящата кампания, както и причините за падането на кабинета „Желязков“. Интервюто ще започне веднага след емисията новини в 17:00 часа.