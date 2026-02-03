"Възраждане" иска от Йотова служебно правителство и дата за избори - веднага!

Партия "Възраждане" призовава президента Илияна Йотова незабавно да избере и назначи служебен премиер и правителство и да определи дата за нови избори.

От формацията са категорични, че "президентката" трябва да спре да дава време на правителството в оставка да управлява страната и на наскоро влезлите в българския политически живот да се подготвят за изборите. С последното от "Възраждане" вероятно визират излезлия от "Дондуков" 2 на политическия терен Румен Радев, без да го посочват директно.

"По отношение на направеното предложение от ГЕРБ-СДС сме категорични, че няма време за политически екзотики", изтъкват още от партията.

Припомняме, че по-рано днес депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева предложи на Илияна Йотова смяна на председателя на Народното събрание с депутат по неин избор, за да има по-голям избор от възможни кандидати за служебен премиер. В отговор президентът заяви, че приема предложението за нов председател на Народното събрание, но изтъкна, че това не може да бъде неин избор.