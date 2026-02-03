Лили Иванова ще изнесе концерт пред храм-паметника „Свети Александър Невски“

Лили Иванова ще изнесе концерт на открита сцена пред храм-паметника „Свети Александър Невски“ в София. Мащабното събитие е насрочено за 2 септември 2026 година, съобщиха от екипа на певицата.

В спектакъла ще вземе участие Grand LI Orchestra под диригентството на Константин Добройков. Музикален продуцент на проекта е Ангел Дюлгеров, а програмата ще включва най-големите хитове от кариерата на примата.



Концертът в сърцето на столицата е част от мащабното национално турне на Лили Иванова за 2026 година. Обиколката ще премине през 13 български града, като първият концерт ще се проведе на 25 март в Благоевград. Графикът включва още Кюстендил, Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково и Пазарджик.

Благотворителност и международен престиж

Преди голямото събитие пред „Свети Александър Невски“, певицата ще реализира и други ключови проекти. На 8 май в зала „Арена 8888 София“ ще се състои благотворителен концерт. Средствата от него ще бъдат насочени към здравния фонд на Съюза на артистите в България.

На 24 май 2026 година Лили Иванова ще се завърне на световната сцена с втори самостоятелен концерт в легендарната парижка зала „Олимпия“. Източник от екипа ѝ уточни, че подготовката за международната изява вече тече, като се очаква засилен интерес от българската диаспора в Европа.