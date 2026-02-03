Леден капан обхваща седем области в Северна България

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за ниски температури в 7 области на Северна и Северозападна България за сряда – 4 февруари. Предупреждението от първа степен е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново, където термометрите ще останат под нулата през целия ден.



Според синоптиците температурите в тези райони ще варират между -3° и -1° градуса. В останалата част от страната минималните температури ще паднат до -8°, като в Южна България ще бъде малко по-топло. През деня се очаква облачно време, а в низините ще се образуват трайни мъгли, които допълнително ще влошават пътната обстановка.

Риск от поледици и тежки условия

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия. В Дунавската равнина се очакват слаби валежи, които при отрицателните температури създават сериозни условия за образуване на поледици.

"Шофьорите трябва да карат със съобразена скорост и повишено внимание", съветват от пътната агенция.

Прогноза за седмицата

В четвъртък валежите ще се засилят, като в планинските райони над 1800 метра ще превали сняг. В Рило-Родопската област и Централния Предбалкан количествата дъжд ще бъдат значителни. Временно спиране на валежите се очаква в петък, преди нов средиземноморски циклон да обхване Балканите през почивните дни. Въпреки временното затопляне в събота, в неделя и понеделник от север отново ще започне да прониква студен въздух.