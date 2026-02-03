ПП-ДБ се срещна с Йотова, призоваха за смяна на модела Борисов-Пеевски

В първата среща, проведена с ГЕРБ-СДС беше предложено служебният министър-председател да бъде избран от народните представители, но президентът Илияна Йотова отхвърли тази възможност.

“Уважаеми колеги, убедена съм, че съзнаваме важността на тези дни и седмици. Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани - добра организация на честни и прозрачни избори. Вее е приключено заседанието на Избирателната комисия - една от най-важните теми ще бъде какво трябва да се направи до деня на изборите и в самия изборен ден. След промените в Конституцията, НС ще продължи да работи”, каза в началото Йотова.

Тя подчерта, че работата е непрекъсваема, правителството в оставка не е в отпуск и продължава да работи. Дейността ще продължи до ново редовно правителство. Йотова подчерта, че промените отредиха да се избира межди 10 лица, един от които да заеме поста служебен премиер.

“Тези хора носят отговорност - отстояват не само собствения си авторите, но и авторитета на Народното събрание”, каза Йотова и подчерта, че ако промените в Конституцията не са били направени, то нейният избори за служебен премиер би бил различен. Йотова все пак подчерта, че тези разговори с парламентарните групи са важни.

“Днес няма да говорим за определени имена, всеки има право на избор”, каза още Йотова и каза, че се води от интересите на страната.

“Ние сме в голям състав, защото имаме много аргументи”, започна Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

“За да бъдат проведени честни избори, на първо място трябва да има вътрешен министър, който да ги проведе. На второ място ни трябва министър на правосъдието, който да осигури главен прокурор. На трето място трябва да бъде направено така, че парите, които се отпускат на общините, не трябва да отиват за купуване на гласове, както прави модела Борисов-Пеевски”, каза още Мирчев.

“Служебният кабинет трябва да спре и източване на здравеопазването. Основната цел на служебното правителство е да спре кранчето на корупционния модел Борисов-Пеевски”.